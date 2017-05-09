Anonymous: K. Kore Bu Yıl III. Dünya Savaşı’nı Başlatacak!

Hacker grubu Anonymous, Kuzey Kore’nin gün geçtikçe adından daha çok söz ettiğimiz nükleer tehditlerinin sonucunda küresel bir yıkıma sebep olabilecek III. Dünya Savaşı’nın başlamak üzere olduğunu belirtiyor.

Grup, YouTube kanalında yayınlanan bir videoda "çatışmanın hem çevresel hem de ekonomik düzeylerde küresel olarak yıkıcı olacağını" öne sürerek uyardı. Grup sözcüsü sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kore Yarımadası'nda yaklaşmakta olan savaşın tüm işaretleri ortaya çıkıyor: Her ülke bir takım stratejik adımlar attıkça, ordu birlikleri olsa da geçmiş dünya savaşlarından farklı olarak, daha şiddetli ve vahşet dolu bir savaş çıkması muhtemel. Bu, küresel sonuçları olan üç süper gücü de içine alan gerçek bir savaş, diğer uluslar ise taraf seçme konusunda fazlasıyla zorlanacak."

Grubun Guy Fawkes isimli maskeli üyelerinden biri, her zamanki gibi robotik konuşma yazılımı sayesinde tanınmayacak bir imajla anlatıma devam etti.

Videoda, Kuzey Kore vatandaşlarına ülkelerini terk etmelerini söyledi. ABD’nin müttefiği Avustralya’nın yakınına konuşlandırılacak ve yakın zamanda testleri tamamlanan nükleer başlıklı ve kıtalar arası Minuteman III füzelerinin yaklaşmakta olan savaşa dair bir işaret olduğunun altı çiziliyor.

"Çinliler savaşı önlemek için çaresiz durumdalar. Sınırın ötesinde bir sığınmacı akını ve yıkıcı bir savaşın gerçek tehdidi ile uğraşırken ekonomik açıdan olduka zorlanacaklar. Sadece bu hafta ABD ve Kuzey Kore'nin on yıldır devam eden yüksek gerginliği tırmandırmamak için çaba harcayan Çinli yetkililer, bu defa onlara birbirlerini rahatsız etmemeleri gerektiğini söylediler. Fakat daha da tırmanan gerginlik sonucunda Çin sabrını kaybetmeye başladı.”

Grup, ABD müttefikleri içinde potansiyel bir hedef olan Japonya'nın Kuzey Kore füzeleri için en açık yer olduğunu hatırlattı. Grup sözcüsü son olarak şunları dile getirdi:

"Donald Trump, Kim Jong-un'la bir araya gelmenin bir onur kaynağı olacağını söyledi ancak yardımcılarından Spicer, bu durumu yakın zamanda olumlu bir sonuca bağlanacağından emin değil. Başkan Trump, Filipinler’in Başkan’ı Rodrigo Duterte gibi kişilere aynı sayfada yer aldığından Kore ile uzlaşma girişimlerine başladığında, Duterte bile ABD'ye Kim Jong-un'tan uzak durması konusunda tavsiyesinde bulundu. Gelecek için şimdiden her şeye hazırlanın."

Videonun Kuzey Kore ile ilgili kısmını Independent Gazetesi'nin şuradaki bağlantısından izleyebilir. Açıklamanın tamamını, aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz. Onların altında ise Kuzey Kore ile ABD arasındaki sürtüşmeyi konu alan videomuzu izleyebilirsiniz.