Akıllı telefon fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu yükselişin sonu nereye gider bilinmiyor, ancak telefon alacakların bir kez daha düşünmesinde fayda var.

Son zamanlarda yaşanılan gelişmelere şöyle bir göz atacak olursak, geçtiğimiz hafta içi Samsung Galaxy Note 8 resmi olarak tanıtılmıştı. Ülkemizde birçok hayranı tarafından dört gözle beklenen Galaxy Note 8'in özellikleri kadar satış fiyatı da oldukça merak ediliyordu.

Yapılan açıklamaya göre Samsung, Galaxy Note 8'i 4999 TL'ye satışa sunacağını kamuoyuna duyurdu. Yapılan sızıntılardaki fiyatın tam olarak 1000 TL üstünde olan bu fiyatın, yeni Galaxy Note 8'i alacak olan kullanıcıların cebini yakacağını gözlemlemek pek de zor değil.

Neredeyse ikinci el bir Şahin fiyatında olan Note 8 fiyatı ile çok konuşuluyor olsa da tek konuşulan marka Samsung değil.. Daha tanıtımına yaklaşık olarak 2 ay gibi bir süre olan iPhone 8'in de fiyatının 5000 TL bandının üstünde olacağı konuşuluyor.

Samsung ve Apple gibi tanınan üreticilerin 2017 ve 2018 yılı içerisinde piyasaya süreceği akıllı telefonlarının fiyatları, 5000 - 6000 TL arasında seyredecek. iPhone 8'in etiket fiyatı üzerinden tartışmaya devam edecek olursak 128 GB'lık versiyonu 1000 dolarlık etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunulacakken, 256 GB'lık versiyonun ise 1099 dolar ile teknoloji mağazlarındaki yerini alacağı ön görülüyor.

1000 dolarlık etiket fiyat etiketinin Türkiye sınırları içerisine girdiği zaman kullanıcıları, uygulanan vergi uygulaması nedeniyle yaklaşık olarak 5500 TL'lik bir fiyat etiketi karşılayacak. Ancak diğer üretici firmaların da Türkiye'deki fiyat etiketlerinde ciddi bir artış yapacağı göz önüne alındığında bu, doğal olarak ülkemizdeki akıllı telefon fiyatlarının tavan yapmasına sebep olacaktır.

Üretim maaliyetlerine de bakacak olursak, bu konuda en karlı firmanın Apple olduğunu rahatlıkla görmekteyiz. Samsung'un ise bir önceki Galaxy S7 Edge modeline göre 36 dolarlık bir artış yaşadığı dikkatlerden kaçmıyor. Her yıl 40 milyar doları aşan bir kar elde eden Apple, 13 milyon cep telefonu ithal ediyor.

Diğer gelen verilere göreyse, 3 milyar doları ülke dışına gönderen Türkiye'nin 2017- 2018 yılları arasında mobil telefon satışlarında daha fazla açık vermesi tahmin ediliyor. Bakalım artan telefon fiyatlarının önüne nasıl geçilecek -ya da geçilebilecek mi-.