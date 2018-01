Ant-Man and The Wasp'dan İlk Fragman Geldi

Marvel Sinematik Evreni'nin 4. evresini başlatacak olan ve 3. evrenin sevilen filmlerinden biri olan The Ant-Man'in devam filmi "Ant-Man and The Wasp"dan ilk fragman geldi.

Marvel Sinematik Evreni 3. evresini Avengers: The Infinity War ile kapatmaya hazırlanırken, bir yandan da 4. evreyi başlatacak olan filmin ne olacağı uzun bir süredir tartışılıyordu. Ancak ne olursa olsun, çizgi roman uyarlaması filmlerin bolluğu açısından bu yıl Marvel Sinematik Evreni'nin yılı olacak. 4. evreyi başlatacak filmin 6 Temmuz 2018'de vizyona girecek "Ant-Man and The Wasp" olacağı biliniyordu ve geçtiğimiz günlerde filme ilişkin ilk posterde gelmişti. İLGİLİ HABER Marvel'ın Yeni Ant-Man Filmi, Eski ile Yeni Wasp'ı Karşılaştırıyor! 16 Şubat'ta yayınlacak olan "The Black Panther"ın galasında ortaya çıkan yeni poster, ilk filmdeki küçük olduğundan dolayı görünmeyen "Ant-Man"in konseptini çok güzel devam ettiriyordu. Ancak artık akıllarda bir tek soru kalmıştı: "Filmin konusu ne olacak?" Yine aklımızda soruya ilişkin tam bir yanıt bulamasak da, ikinci filme ilişkin ilk fragman da sonunda geldi. "The Black Panther'ın galasında yayınlanan, filmin ilk resmi posteri" Oldukça güzel gözüken filmin fragmanında Evangeline Lilly'yi Janet Van Dyne rolünde bol bol görme şansı buluyoruz. Ayrıca fragmanda gördüğümüz kadarıyla, ikinci film, Captain America: Civil War'da hapse düşüp sonra da Captain America tarafından kurtarılan Scott Lang'i çıkarılan Süper Kahraman Kayıt Yasası'na kayıt olmadığı için yetkililerden kaçışını izleyeceğiz gibi görünüyor. 6 Temmuz'da tüm dünyayla birlikte ülkemizde de vizyona girecek film hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fragmanı beğendiniz mi? Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak : https://www.youtube.com/watch?v=8_rTIAOohas

