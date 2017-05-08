Antalya’da bir alışveriş merkezinin düzenlediği ‘Dinner in the Sky’ etkinliği ile 180 kişi, vinç yardımıyla çıkarıldığı 60 metre yükseklikte akşam yemeği yediler.

İlk kez Antalya’da gerçekleştirilen etkinlik dahilinde bir alışveriş merkezinde 500 TL ve üzerinde alışveriş yapan müşteriler, yerden 60 metre yükseklikte akşam yemeği yeme fırsatına eriştiler. ‘Dinner in the Sky’ adındaki etkinlik için hazırlanan özel masa, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra 60 metre yüksekliğe çıkarıldı. Bunu fırsat bilen müşteriler de yemek yedikleri sırada bol bol fotoğraf çektiler.

Bu kadar yükseklikte yemek yemenin endişe verici olduğu kadar heyecanlı da olduğunu söyleyen müşterilerden Ali Rafet Göçer, "Yemeğe ne kadar konsantre oldum bilmiyorum ama farklı, olağanüstü bir duygu. İnsan bu kadar yüksekte heyecanlanıyor." dedi.

Alışveriş merkezinin müdürü Sertaç Yeğin ise her seansta 22 kişiye hizmet verdiklerini ve bundan da büyük keyif aldıklarını söyledi. Bunun Antalya’da ilk kez yapıldığını, yerli ve yabancı turistleri farklı bir etkinlikle karşılamak istediklerini söyleyen Yeğin, "Etkinliğimiz çok keyifli geçiyor. Günün yarısı bitti ve her seansımız dolu dolu geçiyor. Bundan sonraki seanslarımızın da çok keyifli geçeceğini tahmin ediyoruz. Tek seferde 22 kişi gün boyunca ise toplamda 180 misafirimiz bundan faydalanabilecek." şeklinde konuştu.