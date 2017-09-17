Antalya'da Bitcoin Cinayeti: 5 Kişi Tutuklandı

Antalya'nın serik ilçesinde 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy'un cinayetiyle ilgili olarak 5 kişi tutuklandı.

22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy, dün saat sabah 3 civarında kendi kiraladığı aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Emniyet 5 şüpheliyi olayla ilgili olarak adliyeye sevk etti.

Acısu Nehri'nin kenarında 35 VYA 72 plakalı aracın camları açık şekilde durduğunu gören devriye ekipleri, aracı kontrol ettiğinde arka koltukta hareketsiz yatan birini gördüler. 112 acil servisin çağırılmasının ardından yapılan müdahelede kişinin öldüğü tespit edildi. Olayın ardından yapılan araştırmanın ardından kişinin Muratpaşa ilçesinde oturan Şükrü Mert Ersoy olduğu ve aracı önceki gün Antalya'dan kiraladığı tespit edildi. Kişinin boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.

İlçe emniyet müdürlüğünde yapılan soruşturmanın ardından 5 şüpheli dün akşam göz altına alındı. Polis merkezinde sorgulanan F.B, M.Y, M.A, S.Y. ve S.S. 6 saat süren sorgularının ardından çıkarılan mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheliler sorgularında cinayeti neden işlediklerini itiraf ettiler. Şüphelilerin, Ersoy'un hesabındaki 40-50 bin Dolar tutarındaki Bitcoin'i kendi hesaplarına transfer etmeye çalıştıkları sırada çıkan kavgada boğarak öldürdükleri ortaya çıktı.