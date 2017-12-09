Antalya’dan Bitcoin Almak İsteyen Yatırımcılar Gasp Edildi!

İstanbul’dan Antalya’ya Bitcoin pazarlığı yapmak için giden ikili yanlarındaki 182 bin dolar parayı çaldırdı.

Son zamanlarda Bitcoin piyasasındaki hareketlenme Türk yatırımcıları da harekete geçirdi. Antalya’ya piyasa değerinin altında Bitcoin alabilmek için giden Y.D. ve A.K. silahlı 3 kişi tarafından gasp edildiklerini söyleyerek, polise şikayette bulundu ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Dün akşam 8 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 sokak’ta meynada gelen olayda, İstanbul’dan gelen ikili pazarlığa oturduğu kişiler tarafından silah zoru ile gasp edildi. Polise verdikleri ifadelerinde gaspçılar ile telefon üzerinden anlaştıklarını ve 182 bin dolar paralarının çalındığını söylediler.

Bitcoin alım satımı için internet üzerinden yapılan işlemlerde çok küçük bir hizmet bedeli alıyor. Sonuç olarak Bitcoin’nin piyasa değeri belli nasıl bir pazarlık yapıpta İstanbul’dan Antalya’ya gittiklerini merak ediyorum doğrusu. 100 doların güncel piyasa değeri 383 türklirası ve bunu kimse 350 TL'den satışa sunmayacağı örneğinde olduğu gibi en başından dolandırıcılık olduğunu anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım gasp edilen para emniyet güçleri tarafından sahiplerine geri gönderilir.