Antarktika'da 'Dünya Dışı' Bir Yapı Keşfedildi!

UFO meraklıları; Google Haritalar'da sizin de görebileceğiniz, Antarktika'da gizemli bir yapının izine rastlanıldı.

UFO avcıları, Antarktika yakınlarındaki 500 metrelik garip bir nesneyi tespit ettiler ve bunun insan yapımı olmadığı konusunda da oldukça iddialılar.

UFO meraklılılarının çabaları sonucunda neredeyse bir meslek haline gelen UFO avcılığı için emek veren birçok kişi bulunuyor. Üstelik aralarında önemli bilim insanları da var. Sürekli araştırma yapıp yer yüzündeki anormalliklerin peşinde koşan güruh, yeni bir keşifte bulundu. Söz konusu yapının fotoğrafı gerçekten de tartışmaya açık bir durumu gözler önüne seriyor.

Antarktika sahilinde 500 metre uzunluğundaki dev nesnenin, kıtanın buzul kısmının su altında gizlediği gizemli bir yabancı gemi ya da yapı olduğu iddia ediliyor. Google Haritalar’da görünen nesne, Antarktika'nın kenarından kopan büyük bir buz kütlesiyle açığa çıkmış gibi duruyor.

Nesneyi kendiniz de 72°43'13.5"S ve 78°40'21.56"W koordinatlarını Google Haritalar’da arayarak görebilirsiniz.

Keşfi yapan UFO analisti ise olaya şu şekilde açıklama getirdi: “Ben bir buzdağı uzmanı değilim ama bu obje gerçekten tuhaf ve UFO’lar hakkında çeşitli kaynakların yazdığı gibi, bir buz dağı ardında gizlenmiş bir gemiye benziyor”

Antarktika, dünyanın alt kısmında bulunan buz ve karla dolu çorak araziden ibaret bir kıtadır. Ancak UFO avcıları, kıtada hiçbir insan yerleşkesinin bulunmaması nedeniyle kıtanın UFO’lar için mükemmel gizlilik yeri olduğunu düşünüyorlar.