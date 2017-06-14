Antartika’da 118 Yıl Önce Yapılmış Sulu Boya Resmi Bulundu!

1912 yılında Dr. Edward Wilson ve beraberindeki 4 araştırmacı, keşif gezisine çıktıkları Güney Kutbu’undan dönmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler. Kendisinin tam 118 yıl önce dünyanın buzul yüzünde yaptığı sulu boya resmi bulundu.

Gezegenimizin en gizemli ve en ölümcül yerlerinden birisi olan Güney Kutbu, hiçbir canlının yaşayamadığı bölgelere sahip. Hal böyle olunca tarih boyunca bir çok araştırmacı ve maceraperest, kendilerini bu gizemli kara ve buz parçasına attı. Ölü kuş resmini çizdikten sonra hayata gözlerini yuman kişi ise muhtemelen Dr. Wilson.

Meraklı ve işinde uzman kaşifin Güney Kutbu sevgisi, onun ölümüne sebep olmuş ve ailesini yasa boğmuştu. Berberinde gelen 4 araştırmacıyla birlikte hayatını kaybeden Dr. Wilson, bir kağıt üzerine hemen aşağıda göreceğiniz resmi çizeli tam 118 yıl geçti.

Sulu boya çalışması olan resim, Adare Burnu'nda keşfedilen bir kulübedeki ranzanın içinde bulundu. Resmi bulan araştırmacı Josefin Jimenez: “Ona bakmayı bırakamadım; renkleri canlılığı, muhteşem detaylar sunuyor” şeklinde konuştu.

Resmin bulunduğu kulübenin 1899 yılında Norveçli araştırmacılar tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Muhtemelen yaşadığı son anlarda ölü sulu boyayla ölü bir kuş çizen Dr. Wilson, Antarktika’nın ölümcül soğuğuna karşı pes etti. Resimle birlikte bulunan el yazmalarının, resmi çizen kişi hakkında net veriler sunduğu belirtiliyor.