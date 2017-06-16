Antarktika'da Neredeyse Türkiye Büyüklüğünde Erime Var!

Antarktika'da sıcak ve nemli yağmur, buzulları eritiyor. Erimenin etki alanı neredeyse Türkiye büyüklüğüne ulaşmış durumda. Bilim insanları tehlike sinyallerini çalmaya başladı.

Sıcakların bütün gerçekliği ile yüzümüze çarpmasının ardından küresel ısınma bir kez daha gündeme gelmeye başladı. Her sene “bu sene daha sıcak olacak” diyen bilim insanları, sözlerinde haklı çıktılar. Geçen sene Batı Antarktika’da neredeyse Türkiye büyüklüğünde(695.662 km²) bir alan, olağandışı bir şekilde eridi ve erimiş sular denize karışmayarak 15 gün kadar yüzeyde kaldılar. Her sene daha kötüye giden dünyamız, bir gün o buz tabakasının tamamını kıracak ve tüm suları kendi içerisinden denize sızdıracak.

Yalnızca Batı Antarktika​’nın deniz seviyesine 10 metreden fazla katkıda bulunabileceğini söyleyen bilim insanları, böyle bir durumda tüm dünya şehirlerinin düzeninin değişeceğini düşünüyor.

Geçen sene yaşanan bu olayın ardından bu sene de olağan olmayan olaylar gözlenmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük yüzen buz kütlesi Ross Buz Sahanlığı’nın bir bölgesinde, sıcak ve nemli havayı buzulun üzerine getiren bulutlar gözüküyor. Ross Buz Sahanlığı daha önce de erime geçirdi, ancak bu sefer daha olağandışı ve kontrol edilemez bir şekilde devam ediyor. Şu anda buz sahanlığının üzerinde yağmur yağıyor ve bu yağmur, kar ve buzları eritiyor.

Gezegenin en soğuk yerinin bile erimeye başladığını gören bilim insanları, tehlike sinyalleri çalmaya başladılar. Dünyaya verdiğimiz zararların etkisi yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı ve önümüzdeki dönemde bu etkiyi deniz seviyesinde yaşanan artışlarla görebiliriz. İlk birkaç metrede denizlere dikilen duvarlar işimizi görecektir, ancak bu küresel ısınmanın bu şekilde devam etmesi bildiğimiz şehirlerin sular altında kalmasına neden olabilir.