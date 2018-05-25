Antarktika’da, Devasa Büyüklükte Bir Kanyon Keşfedildi!

Araştırmacılar, dünyanın belki de keşfedilmediği net olarak tek bölgesi olarak adlandırılan güney kutbunda, devasa bir kanyon keşfetti.

Antarktika'da çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, kalın bir buz tabakasının altında devasa bir kanyon keşfettiler. İşin ilginç tarafı, kanyonun buzun altından yüzlerce kilometrelik bir alana yayılmış olması.

Northumbria Üniversitesi araştırmacılarından Kate Winter ve arkadaşları, yaptıkları radar taramalarıyla, buz tabakalarının ve karların altına gizlenmiş 5 farklı bölgeden oluşan kanyonu gözler önüne serdiler. Keşfedilen bölgelerin en büyüğü olan ve Foundation olarak adlandırılan yarık, 350km uzunluğunda ve 35km genişliğinde.

Tabii hemen akıllara bu derece büyük bir bölgenin nasıl keşfedilemediği sorusu gelebilir, ancak Antarktika'daki çalışma koşullarının ne derece zorlu olduğunu hayal etmek çok da zor değil. Bununla birlikte, yukarıdaki bölgelerden yüzeye en yakın olana gitmeniz için dahi 2 kilometrelik bir buz tabakasını aşmanız gerekiyor. Zaten üzerinde sayılı insanın bulunduğu bir bölgede, bunun tesadüfen keşfedilmesi imkansız.