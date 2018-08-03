Antarktika'da Devasa Sıradağlar ve Vadiler Keşfedildi

Bilim insanları, buzul kıta Antarktika'nın kalın beyaz örtüsünün altında saklanmış üç devasa vadi keşfetti. Söz konusu vadilerin Antarktika buzullarının erime hızını artırabileceği belirtiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Polar GAP Projesi dahilinde Antarktika’da çalışmalarını sürdüren bir uluslararası araştırma ekibi, havadan yaptıkları yeraltı radar ölçümleri ile buzul kıtanın batısında, kuzeyden güneye doğru ilerleyen sıra dağların oluşturduğu 3 devasa buzul vadi keşfettiler.

Bulunan buzul vadilerden en büyüğü, 35 kilometre genişliğe ve 350 kilometre uzunluğa ulaşan Foundation Yarığı olurken, ikinci büyük vadi 15 kilometre genişliği ve 300 kilometre uzunluğu bulunan Patuxent Yarığı, en küçük vadi ise 30 kilometre genişliğe ve 150 kilometre uzunluğa ulaşan Offset Rift Havzası oldu.

Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları, keşfedilen buzul vadilerin erimekte olan kıtanın merkezindeki buzulları kıyıya kaydırarak erime hızını artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Polar GAP projesi, Antarktika’nın temel kaya yapısı hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla başlatılmıştı.