Antarktika'da sürekli irili ufaklı buz kopmaları yaşanıyor. Yakın bir zamanda kopan buz dağı ise maalesef dünyayı tehdit edecek büyüklükte.

Buzullarda yaşananlar, dünyanın genelini etkileyen durumlar arasında yer alıyor. Küresel ısınmanın her geçen sene daha kötü bir hale geldiği bu günlerde, maalesef sürekli kötü sayılabilecek haberler geliyor: Batı Antarktika bölgesinden devasa bir buz parçası koptu. Bu, dünyanın Güney kutbunda yer alan büyük bir buz parçası.

Tam tamına 225 kilometrekarelik alanın koptuğu Batı Antarktika’da kopan parça, dünyanın dengesine kötü etki edecektir. Aslında bu alanı anlamak zor gelebilir. İstanbul’un Eyüp ilçesi ile yaklaşık aynı boyutlarda olan buzdağı, New York’un en ünlü alanı olan Manhattan’ın tam 10 katı büyüklüğünde.

İlk olarak 2015’te kopan buzdağı, 2016 Kasım ayında fark edildi. Durum araştırmacıların canını sıkıyor. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde buz ve uzaktan algılama uzmanı olarak görev yapan Simon Gascoin, Twitter’de yaptığı açıklamada buzulun çatladığı yerden bir başka çatlamanın olabileceğinin altını çizdi. Bu kopmalar genel olarak okyanusun ısınmasından kaynaklı olan olaylar.

Araştırmacılara göre, bu buzul erimeleri durdurulamayacak ancak erimelerde tek bir gecede gerçekleşmeyecek.

Tabi buzulların erimesi dünya açısından son derece tehlikeli bir senaryo oluşturuyor. Dünya üzerindeki genel sıcaklığın yükselmesinin dışında, su seviyesinin yükselmesinden ötürü ileride kıtaların su altında kalması gibi durumlarla karşılaşabiliriz.

Bunu engellemek için de yapılması gereken birçok şey var. Ancak en başta atılması gereken adım karbon kirliliğini azaltmak olarak açıklanabilir. Gelecekte, su dünyasındaki gibi gezmek istemiyorsak bu gidişata dur dememiz gerekiyor.