Antarktika'da Tazeliğini Hala Koruyan 106 Yıllık Kek Bulundu!

Antarktika Mirası Vakfı, Antartika'da bir kulübenin içinde 106 yıldır bozulmamış bir kek buldu.

Kek sever misiniz? Peki ya 106 yıllık bir keki?

Antarktika Mirası Vakfı'nın araştırma ekibi, Robert Falcon Scott ve ekibinin 1911 yılında kullandığı Cape Adare kulübesinin içinde kağıda sarılıp daha sonra metal bir kutunun içine konulmuş 106 yıllık bozulmamış bir kek buldu.

Kek hala yenebilecek kadar iyi gözükse de araştırmacılar yemeye pek yanaşmadı. Antarktika Mirası Vakfı müdürü Lizzie Meek kek hakkında, '' Pek güzel koktuğunu söyleyemem ancak görüntüsü yenilebilir gibi duruyor.'' dedi.

Cape Adare kulübesi, Antarktika'daki ilk yapılardan biridir. Araştırmacılar kek dışında soğuk hava şartları sayesinde bozulmamış et, balık ve reçel de buldular. Antarktika'daki zorlu koşullar için oraya giden ekipler, genelde yanlarına bu meyveli kek gibi yüksek enerji verebilecek besinler almayı tercih ediyorlar.

Antarktika Mirası Vakfı, şu ana kadar soğuk sayesinde korunmuş 1500'e yakın eseri bölgeden toplayıp, korunmasına yardımcı oldu.

Lizzie Meek, ''Eğer keki bulmuş olmasaydık, en az 100 yıl daha dayanabilirdi'' dedi. 106 yıllık keki üreten Huntley & Palmers şirketi kendisiyle ne kadar övünse az.