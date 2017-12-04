Anktartika’daki Buzdağı Endişe Verici Şekilde Parçalandı!

Küresel iklim değişiklerinin etkisi her zamanki gibi kendini ilk olarak Antarktika’da gösteriyor. Bilim insanları, Bozcaada’dan yaklaşık 7 kat daha büyük bir buzdağının Antarktika ana karasından koptuğunu ve parçalandığını dile getirdiler.

Geçtiğimiz Eylül ayının sonlarına doğru ana Antarktika kıtasından kopan ve boyutu yaklaşık olarak 267 kilometre kareyi bulan buz dağı, ilk tespitlere göre okyanusta sürüklenecekti. Fakat öyle olmadı ve kararsız bir hareketle parçalarına ayrıldı.

Yapılan ilk çalışmalar dev buzulun ana kıtadan zamanla uzaklaşacağı yönündeydi.

Fakat aşağıdaki hareketli görselde görüldüğü üzere buzul, aylar geçmesine rağmen sadece birkaç kilometre uzaklaşabildi ve parçalarına ayrılmaya başladı:

Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından yapılan gözlemlerden alınan görüntüler, dramatik sonuçları ortaya koyuyor.

Bilim insanları bu beklenmedik olayın arkasında hangi etmenlerin olduğunu araştırmaya başladılar. Fakat sonuç ne olursa olsun durumun oldukça endişe verici olduğuna eminler. Antarktika’da başlayan ve iklim değişikliklerinin baş etken olduğu yapısal dengesizlik süreci, 60 metrelik bu dev dağı yerinden söküp aldı ve paramparça etti.

Araştırmacılara göre böyle bir olayın ilk nedeni ana kıtadan kopuş ananında oluşan çatlaklar. Aynı zamanda bu çatlaklar, gün geçtikçe içleri eriyen buzul kütlerinin, iç boşluklarıyla birleşince koca dağları kum gibi dağıtıyorlar. Yani parçalanma süreci, erimenin etkisi ile kolaylaşıyor ve hızlanıyor.

40 milyar ton ağırlığa sahip olduğu düşünülen buzdağı, geleceğimiz için en korkutucu faturalardan oldu.

"Pine Island Buzulu'nun filmi. Ekim 2014'ten buyana # sentinel1 uydusu tarafından çekilen 108 fotoğraftan oluşuyor."

Dünya denizleri artık her 8 yılda bir yaklaşık olarak 1 milimetre yükseliş kaydediyorlar. Bu cümle yapısı itibariyle sizi korkutmamış olabilir. Ancak Antarktika’nın büyük kısmını oluşturan Pine Island Buzulu’nun tamamı erirse Dünya denizleri 50’şer santimetre yükselecek.

Bilim insanları ise yaşanan bu büyük parçalanma eğilimini, kıtanın erime hareketine yormak istemiyorlar. Nitekim yeni çatlaklar oluşmaya devam ederse durum pek de iç açıcı gözükmüyor.