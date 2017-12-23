Antarktika Kıtası İki Kat Daha Hızlı Isınıyor

Son bulgulara göre Antarktika kıtasının diğer yerlere göre iki kat daha fazla ısındığı ortaya çıktı. Bu ısınmayla birlikte denizdeki buz tabakası incelerek dünyanın diğer bölgelerindeki deniz seviyelerinin artmasına neden olacak.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi kuruluşunun 2017 yılı rapouna göre Antartika kıtasındaki hava sıcaklıkları, global ısınmanın iki katı hızla artış göstererek, olağan üstü bir seviyeye ulaştı. Rapora göre “Denizdeki buz eriyor, Greenland buz tabakası inceliyor. Bu göstergeleri bir araya getirdiğimizde dünya üzerindeki insanlar için büyük bir etkide bulunacağı sonucuna varıyoruz” deniyor.

Söz konusu etkiler arasında deniz kıyısı bölgelerinde dünya çapında su seviyelerinde artışın beraberinde getireceği seller ve aynı zamanda olağanüstü olayların sayısında artış yer alıyor.

Hazırlanan rapor antartika bölgesindeki fiziksel ve biyolojik değişikliklerin, bölgenin kırılgan ekosistemi üzerindeki etkilerine vurgu yapıyor. Elde edilen bulgular 2017 yılındaki sıcakıkların nispeten daha soğuk olduğu, deniz buzlarının yaz aylarında daha az çözündüğü, ve Greenland buz katmanının averajın altında inceldiğini gösteriyor. Fakat gelişmeler dahilinde ele aldığımız zaman bu yıl edinilen gözlemlerin Antartika bölgesindeki ısınmanın, global artışın iki katı olduğunu görüyoruz.

Bölgede yapılan eski dönemlere ait fosil çalışmaları, 1500 yıldır deniz yüzeyi alanında bu denli bir erime oluşmadığını gösteriyor.

Paris sözleşmesi koşuları karşılansa dahi 2100 yılı itibariyle global sıcaklık 3 derece daha yüksek olacak. Üstelik ülkeler bu koşullara uysalar da Antartika’daki artış, toplamda 5 dereceye ulaşacak.

Global ısınmanın kaydettiği hızı göz önünde bulunduracak olursak, elimizi çabuk tutmamız gerektiğini çok rahat görebiliriz. İnsanlık daha fazla geç faz geç kalmamalı, elinden geleni yapmak için tüm çabaları sarf etmeli.