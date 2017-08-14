Bilim insanları, Antarktika buzullarının altında gizli 91 yeni volkan keşfetti. Şu an merak edilen soru ise hangilerinin, ne zaman patlayacak olması.

Doğu ve Batı Antartika'yı ikiye ayıran ve içinde Ross buzuluyla Ross Denizi'nin bir kısmını da barındıran Batı Antarktika Çatlağı boyunca, 91'i ilk defa keşfedilen 138 volkan ortaya çıktı. Uzaktan gözlem aracılığıyla ortaya çıkan volkanlarla ilgili bilim insanları, hangilerinin patlayabilecek olduğunu merak ediyorlar. Volkanların ne kadar aktif olduklarını acilen bulmaları gerektiğini belirten Edinburgh Üniversitesi'nden Robert Bingham, volkanların lav sızdırması başlarsa Antarktika buzullarının eriyebileceğini belirtti. Bingham'ın önderliğinde araştırma yapan ekip, aslında Antarktika'nın buzul örtüsünün altındaki konik şekillerin ne olduğunu araştırıyorlardı. Araştırma sonucunda konik yapıların aslında birer volkan olması, araştırmacıları oldukça şaşırttı.

3.500 kilometrelik alanda yapılan araştırmalara göre son bulunan volkanlarla birlikte 138 volkanın yer aldığı bölgenin, dünyadaki en yoğun volkanik bölgesi olduğu düşünülüyor. Bulunan volkanların yükseklikleri 100 metre ila 3.850 metre arasında değişiyor. Afrika'daki muadillerinden bile daha büyük olduğu belirtilen volkanik bölgenin potansiyel bir volkanik sızıntı sonucu Antarktika'daki buzulların büyük bir bölümünün erimesine yol açabileceği ve deniz seviyesinin yükselebileceği de ihtimaller arasında. Buzulların erimesinin deniz seviyesini yükseltmek dışında da kötü etkileri olabileceğini belirten Bingham, "Gördüğümüz en büyük volkanik aktiviteler, üzerindeki buzulların erimeye başladığı volkanlar. Eğer buzullar volkanlara gerekli basıncı yapmazsa bu volkanik bölge aktifliğini giderek arttıracak. Bu da Antarktika'da yapmamız gereken araştırmaların daha bitmediğini bize söylüyor" dedi.