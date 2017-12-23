Antarktika'da Deniz Canavarlarına Ait Kalıntılar Keşfedildi

Bilim insanları, şimdiye kadar ilk kez 150 milyon yıllık bir dinozor türünün kalıntılarını keşfettiler.

Antarktika’da eriyen buzullar tarih öncesi bir plesiosaur olarak kategorize edilen bir dinozor türünün keşfine neden oldu. Uzun bir boyuna, kalın bir gövdeye ve suyun içinden itmek için kullandığı dört güçlü yüzgeçe sahip olan canlı 12 metre boyuna kadar büyüyebiliyor.

Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyinden paleontolog Soledad Cavalli, "Bu alanda büyük miktarda balık ve ammonit bulmayı bekliyorduk, ancak böyle eski bir plesiosaur ile karşılaşmayı beklemiyorduk. Bu keşif oldukça olağanüstü, çünkü bölgedeki kaya türleri, bu deniz sürüngeninin omurgası gibi kemiklerin korunmasına elverişli olduğu için antik deniz canavarı hakkında birçok bilgi edinebileceğiz."dedi.

Bazı insanlar, milyonlarca yıl önce soyu tükenmiş olarak görülen ve günümüzde tekrar canlı olarak bulunması beklenen bir türe örnek olarak, eski bir balık türü olan coelacanth'ı gösteriyor. Ne yazık ki, bunun gibi keşifler inanılmaz derecede nadirdir ve plesiosaurlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsak, Antarktika’daki buluşlara daha fazla önem vermemiz gerekli. Buzulların erimesi bir yandan kötü olsa da, bizlere keşfedilecek yepyeni bir dünyanın kapılarını açacak.