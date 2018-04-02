Antarktika'nın kaderini anlamak için bilmeniz gereken en önemli iki kelime 'topraklama hattı'dır. Bu sözler, Antarktika buzlarının yüzmeye başladığını ve suların karaya doğru ilerleyebileceğinin bir göstergesi.

Nature Geoscience'da yayınlanan bir araştırma, okyanus sularının kıtanın çevresindeki toprak hatlarını nasıl da götürdüğünü bize ayrıntılı bir şekilde gösteren ilk çalışmalardan biridir. Antarktika, sadece beş yıl boyunca, 564 mil karelik buza denk bir alanı, kaybetti. Bu durum kıta için ve diğer kıta şeritleri için pek de iç açıcı bir haber değil.

Bilim adamları, 2011-2016 yılları arasındaki buz kütlelerinde meydana gelen dakika değişikliklerini tespit eden uydu verilerini çalışmalarında kullandı. Batı Antarktika buz kütlesinin yüzde 22'sini geçtiğimiz yıllarda kaybetti. Aynı şey, Antarktika Yarımadasının etrafındaki buz kütlesinin %10'u için de geçerli.

Son yıllarda ve daha sıcak bir gelecekte bazı sıkıntılarla karşılaşabileceğimizi gösteren birkaç endişe verici çalışma olması, bu durumun istikrarlı bir şekilde gerçekleştiğinin düşünülmesine de sebep oluyor.

Okyanus sıcaklıklarını ve toprak hattı hareketini gösteren haritayı aşağıdaki görselden görebilirsiniz. Batı Antarktika civarlarındaki kırmızı oklar bölgedeki hızlı geri çekilmeyi gösteriyor.

Leeds Üniversitesi'ndeki Antarktika araştırmacısı Hannes Konrad: "Şimdi, Getz'de olduğu gibi, geri çekilme hızının (ya da ileriki zamanda da ilerlemenin) ilk tahminine sahibiz." dedi.

Konrad, West Antarktika’nın daha küçük yüzer buzullardan biri olan Getz buz kütlelerine atıfta bulunmaktadır. Şubat ayında yayınlanan bir çalışma da, buzulun akış hızındaki değişikliklerini de belgeledi. Bu durum, üzerinde çalışılan buz kütlelerinin, uydudaki alanı genişledikçe daha fazla dikkat çekmeye başladığının bir göstergesi.

İyi haber ise, yeni çalışmalarla gezegendeki en hızlı daralan buzul olan Pine Island Glacier'ın, toprak hattının çekilmesinin 1992-2011 yıllarından alınan ölçümlerle karşılaştırıldığında erimenin belirgin bir şekilde yavaşladığını da gösterdiğini gösteriyor. Tabii ki, hala buzullar geri çekiliyor, bu yüzden bu durum hala belirsizliğini koruyor. Ve Konrad bunun geçici bir duraklama olabileceğini, ılık suyun da iç kısımda bir yol bulmaya çalışacağını söyledi.

NASA'nın buz araştırmacılarından Ryan Walker, “Konrad ve meslektaşları, buzulların kıyıya doğru geniş çaplı bir şekilde okyanusa doğru izlenmesini sağlayacak bir yöntem geliştirdiler” diye de ekledi.