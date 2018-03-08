Antartika'nın Deniz Tabanı Yaşamla Dolu!

Şimdiye kadar en ağzı açık bırakan doğa çekimleriyle karşımıza çıkan Planet Earth ve Our Blue Planet belgeselleri gezegenimizi tanımamızı sağlayacak çok önemli yayınlar gerçekleştiriyor. Son olarak Antartika'nın su altı görüntüleriyle yaşamın çeşitliliğini gözler önüne serdiler.

Yakında Netflix'de yayınlanacak olan Planet Earth: Blue Planet II belgeseli Antartika'dan çok etkileyici bölümler içeriyor. Belgeselde, OceanX tarafından desteklenen Alucia Productions'taki insanların, daha önce hiç keşfedilmemiş okyanus sularını araştırmalarının görüntüleri yer alıyor. Güney Okyanusu'nda, Antarktika'nın deniz buzu altında, yaklaşık 1000 metre dipte çekilen görüntüler okyanus altı yaşamın tüm renklerini yansıtıyor.

Belgesel ekibinin bulduğu şey, tropikal mercan resiflerinin biyolojik çeşitliliğine rakip olan yaşamla dolu bir okyanus tabanıydı. Tarihi dalışların çoğuna katılan dalgıç takım lideri Mark "Buck" Taylor, 1000 metreye kadar dalış yapabildiklerini belirtti.

Diğer yandan açıklamalarına devam eden Tylor, " “Dürüst olmak gerekirse, hiçbirimiz çok fazla şey beklemiyorduk” ifadelerini kullandı. Bunun sebebi olarak ise karanlık ve soğuk sularda çok fazla canlının hayatta kalmadığını düşünmelerini gösterdi. Tylor, ekip olarak buldukları 'hayat'la akıllarının uçtuğunu belirtti.