İnsanoğlunun Ürettiği En Sağlam Madde - Kübik Bor Nitrür

Tamamen insan üretimi olan kübik bor nitrür, öylesine dayanıklı bir madde ki imalathanelerde kesici aletlerin yapımında elmasın yerini çoktan almış durumda.

Bildiğiniz üzere aşırı sert maddelerin kesme işlemlerinde yüksek dayanıklılığa sahip olduğu için elmas kullanılmaktadır. Peki sizce insanoğlu, doğanın oluşturduğu en sert madde olan elmastan daha dayanıklı bir madde üretebilir mi?

İnsan eli ile üretilen bir madde olan kübik bor nitrür, tamamen doğal yollarla elde edilebilen elmastan bile daha dayanıklı olan yapısı ile imalathanelerde kesici alet olarak kullanılmaya başlanmış durumda.

Elmas, çelik gibi yüksek sıcaklıkta kesilebilen malzemeleri kesmek için yeterli dayanıklılığa sahip değildir. Buna karşın kübik bor nitrür, bir zırh delici mermiye karşı koyacak kadar ekstrem şartlara dayanabilmektedir.

Aşağıdaki deney düzeneği, kübik bor nitrürün dayanıklılığını test etmek amacı ile kurulmuştur. 6mm’lik bir zırh delici mermi ile önünde duran kübik bor nitrür plakaya ateş ediliyor. Kübik bor nitrür mermiyi tamamen bertaraf ederek arkasında duran kağıdın zarar görmesini engelliyor.