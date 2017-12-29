130 Milyon Yıldır Korunan Dinozor Yumurtaları Keşfedildi!

İnsanların varlığından milyonlarca yıl önce yeryüzü dev yaratıkların hükmündeydi. Şimdilerde en çok merak ettiğimiz nesli tükenmiş canlılar olan dinozorlar hakkında son yılların en büyük keşiflerinden birisi yapıldı.

Çin’deki bir şantiye bölgesinde, mükemmel şekilde korumuş dinozor yumurtaları keşfedildi. Bu bulgular Jurassic Park’ın devam serisi Jurassic World’un yeni filmlerine ilham verecek kadar medyatik ve önemli.

Bu bölge, Çin’in Ganzhou kentinin Dayu ilçesindeki bir ortaokul inşaatında yer alıyor. Zaten bilim insanları, Dayu ve çevresinin antik dönemde dinozorların memleketi olduğunu söylüyorlardı.

Ne yazık ki okul kitaplarına girebilecek öneme sahip olan bu bulguların bir kısmı, inşaat çalışmaları sırasında tahrip edilmiş olabilir. Fakat önemli bir bölümü, yapılan kazılar sırasında sıra dışı taş oval taşlar gören bir işçinin çalışmayı durdurması sayesinde korundu.

Araziyi yok etmek için kurulan patlayıcılar bölgeden hızlıca temizlendiler, güvenlik için bölgeyi abluka altına alan polislerin çalışmaları da durduruldu. Oval kayaların altından gözüken siyah katmanlar, kaşif işçinin beklentilerini karşılar nitelikteydi. Bunlar, fosilleşmiş dinozor yumurtalarıydı.

İlk tespitlere göre 130 milyon yıldan bu yana korunduğu belirlenen yumurtalar, Crescent olarak bilinen bir antik dönemden bu yana oradalar.

İnşaatın temelindeki 130 milyon yıllık yataklarından alınan yumurtalar, Dayu Müzesi’nin uzmanlarına incelenmek üzerine teslim edildi. Kentin çevresinden Moğolistan’a kadar olan bu bölge, antik tüylü dinozorlar olan Oviraptor’ların yuvası olarak biliniyor.

İki ayak üzerinde yürüyebilen Oviraptorlar, papağan benzeri gagaya sahiptiler. Şaşırtıcı bir şekilde, modern kuşlar ile başka bir özellik de paylaşıyorlar: Tavuklar gibi yumurtluyor ve onlar gibi kuluçkada bekliyorlardı. Fakat boyları tavuklardan çok farklı bir şekilde yaklaşık 2 metreye kadar uzuyordu.