Sadece Ay Işığında Ortaya Çıkan Antik Oymalar Keşfedildi!

Gecesi gündüzünü aratan yerler vardır. Hiç şüphesiz İngiltere'deki bu antik mezar anıtı, ay ışığını yansıtınca tıpkı böyle bir yer oluyor.

Korku filmlerini sevin ya da sevmeyin, Ay ve Ay ışığı ile ilgili efsanelerin ne kadar meşhur olduklarını bilirsiniz. Her korku filmi yapımcısı ya da roman yazarı, bazı şeylerin etkisini arttırmak için böyle mekanları kullanmayı severler. İngiltere’de henüz yapılan arkeolojik bir keşif, böyle esrarengiz havalara olan merakımızın yeni bir şey olmadığını gösteriyor.

Cornwall kentindeki antik kalıntıları inceleyen arkeologlar, dev bir kayanın üzerinde yalnızca ay ışığında beliren izler keşfettiler. Gün ışığındaki haline göre 10 kat daha fazla artan oymalar, araştırmacıları şok etti. Ekip lideri Dr. Andy Jones, "Kayalıklarda oyukların ve halka şeklinde çeşitli izlerin olduğunun farkındaydık. Güneşli bir öğleden sonrası oraya gittik ve daha önce kimsenin görmediği oyukları fark ettik. Gece oymaları görüntülemek için döndüğümüzde, çektiğimiz fotoğraflarda detayların arttığını rahatça gözlemledik” şeklinde konuştu.

Hendraburnick Quoit adı verilen gizemli kaya, İngiltere'nin dört bir yanında bulunan bir dolmen veya mezarın örtülmesi için kullanılan büyük bir yassı taşlardan birisi. Bulunduğu alanın geçmişi, 4.000 ila 6.000 yıl önceki geç Neolitik Çağ'a kadar uzanıyor. Bazı arkeologlar, oymaların mezarlıkların birer parçaları olduğunu iddia ederlerken, bazı araştırmacılar onların doğal bir oluşum olduğunu öne sürüyorlar. Nitekim her iki görüş için de kanıt yok.

Jones ve ekibi, hem ay ışığında hem de kamera flaşlarında taşı inceledikten sonra, orijinali de dahil olmak üzere en az 105 gravür ve oyma tespit etti. Hendraburnick Quoit taşı, şu anda İngiltere'de en çok merak edilen Neolitik kayaçların başında geliyor. Kayanın yapısında bulunan kuvars sayesinde, ay ışığı belirli bir açıdan vurduğunda ortaya hemen aşağıdaki gibi görüntüler çıkıyor.

Akıllardaki soru ise net: Geç Dönem Taş Devri ve Erken Bronz Çağı’ındaki insanlar, Hendraburnick Quoit'e ne tür gece ritüelleri uyguluyorlardı? Jones ve ekibinin bir sonraki araştırması, bu sorunun cevaplarını arayacak. Muhtemelen Hendraburnick Quoit'in altında eşyalarıyla gömülmüş insanlar hakkında yeni bilgilere ulaşılacak.