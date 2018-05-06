Antik Çağlarda Yaşamış En Güçlü Kadınlar

Ne yazık ki bize tarih derslerinde pek kadınlardan bahsedilmiyor. Gerek siyasal alanda gerekse de sanatsal alanda daha geri planda kalan kadınlar arasından sivrilmiş en güçlü kadın figürler kimlerdir? Bu yazımızda açıklıyoruz.

Politikadan sanata kadar birçok alanda kadınlar bizlere daha geri planda anlatıldı. Peki, kadınlar çağlar boyu hedeflerine erişmek için ne tür stratejilerle ilerlemiştir ya da dünya tarihindeki en güçlü kadın figür kimdir, hiç düşündünüz mü?

Günümüz modern dünyasında kadınları her alanda görmek mümkün olsa da, geçmiş çağlar için bu pek mümkün değildi. Bu yazımızda sizlere tarihteki önemli kadın figürleri anlatacağız. Bu demek değildir ki tarihteki güçlü kadınlar yalnızca bu listeyle sınırlı.

Üç öncü tarihçi, tarihteki en güçlü 3 kadını anlatıyor:

Tatlı Sert Bir Figür: Kleopatra

Coastal Carolina Üniversitesi'nde profesör olan Aneilya Barnes: "Güç, her şeyden önce aklımızda, politik ya da kamusal alanda bir şeymiş gibi canlanıyor. Çünkü bu alanlarda genellikle erkekler var. İktidar ve siyasi kelimelerini duyunca aklımıza otomatik olarak erkekler geliyor."

Kleopatra, tarih çağlarında ve bazı Hollywood filmlerinde hep baştan çıkarıcılığıyla ön plana çıkarılır. Yaklaşık 300 yıl Mısır'ı yöneten Ptolemaios Krallığı'nın son etkili ismi olan Kleopatra, Romalı liderler Julius Caesar ve Mark Antony gibi zamanın en güçlülerin üzerindeki etkisiyle krallığının bağımsızlığını sağlamıştır. Barnes’ın da söylediğine göre Kleopatra’nın konumu yanlış bir biçimde cinselliğe atfediliyor.

Bunun düşüncenin saçma olduğunu söyleyen Barnes, Ceasar'ın o dönemde istediği kadını zaten elde edebileceğini söylüyor. Kleopatra'nın bu denli güçlü olmasında, zekasıyla birlikte çekiciliğinin de rolü yadsınamaz. Onun güçlü stratejisi, Mısır'ı çalkantılı bir dönemde bağımsız yaptı.

Savaş Kraliçesi: I. Artemisia

Gustavus Adolphus Üniversitesi'nde kadın ve cinsellik çalışmalarından sorumlu Doçent Dr. Yurie Hong daha farklı düşünüyor: “Güç, kontrol ve otorite sahibi olarak düşünülür. Etki, bir güç biçimi olsa da, diğerlerine karşı doğrudan otoriter figür olmakla aynı şey olamaz.”

Yunan kraliçesi Artemisia, doğrudan bir iktidar örneği. Yunanlılara karşı Persler'le müttefik olan Artemisia, yenilgiye uğradıkları sırada Pers müttefiklerine ihanet etti. Ancak hem Yunanlılar hem de Persler ona olan hayranlığını korumaya devam etti.

Tüm Zamanların En İyisi: Enheduanna

Enheduanna, Sümer'in en güçlü şehirlerinden biri olan Ur'un yüksek rütbeli rahibesi olan bir prensesti. Enheduanna, hala varlığını sürdüren şiirleri ve dualarıyla tarihteki ilk kadın yazar ve şair, hatta bazı kaynaklara göre tarihteki ilk yazar ve şairdir. Eserlerinin altına ilk imzasını atan kişi olarak da biliniyor. 4000 sene önce şiirde 'ben' kelimesini kullanarak akıl almaz bir devrime imzasını atan bu kadının, Akad Kralı Sargon'un kızı olduğuna dair bazı rivayetler de var.