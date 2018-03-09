Antik Maya Tapınağından Gelen Enteresan Yankı Sesleri!

Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda bulunan Antik Maya kenti Chicken Itza’yı ziyaret eden turistler, yıllar önce oldukça ilginç bir olay keşfetmişlerdi. Tapınak önünde el şaklatınca çıkan ses, tapınak duvarlarına çarpıp kulaklara aynı bölgede yaşayan bir kuşun sesi gibi geliyor.

Maya kültürünün günümüze kadar ulaşan kalıntıları, antik dönemin bu gizemli toplumuna ilişkin önemli bilgiler sunuyorlar. Antropologlar, tarihçiler, kimyagerler ve hatta astronomlar, Mayaların günümüze kadar ulaşan eserlerinden hareketle yola çıkarak neredeyse her yıl önemli bilgiler elde ediyorlar. Ancak bazen bir keşif yapmak için insan olmak, bölgeyi dolaşmak bile yetebiliyor.

Meksika sınırları içinde bulunan Antik Maya kenti Chicken Itza, her yıl binlerce insanın akınına uğruyor. Bölgeye giden bir grup turistin keşfettiği ilginç bir özellik ise oraya daha çok insanın gitmesine neden olabilir. Zira tapınak önünde ellerini şaklatan turistler, tapınaktan yankılanan sesin aynı bölgede yaşayan Quetzal adındaki bir kuş türüne ait olduğunu söylediler.

Tapınaktan gelen yankı sesleri:

Dünyanın 7 harikasından birisi olan yapı, döneminin önemli dini merkezlerinden birisiydi. En üst katına dışarıdan çıkılmasını sağlayan merdivenlerinden gelen bu ses ise kafaları karıştırmaya yetti.

Orta Amerika’da, yani Meksika dolaylarında yaşaran Quitzel kuşunun sesi de şu şekilde:

Günümüzde hala o bölgenin sembollerinden birisi olarak kabul gören Quirzel kuşunun böylesi bir olayda adının geçmesi onu daha da efsaneleştirecektir.

Chicken Itza kentinin ve oradaki Maya kalıntılarını sanal ortamda gezmek için Google’ın sunduğu hizmete buradan erişebilirsiniz.