Antik Medeniyetlere Işık Tutacak 7 Bin Yıllık 15 Mumya Bulundu!

Şili’de bulunan 7.000 yaşındaki 15 mumya, DNA analizi ve bilgisayarlı tomografi taramaları yapılmak üzere bir kliniğe götürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu antik medeniyete dair gizemlerin çözülmesi umut ediliyor.

Milattan önce 10.000 ile 3.400 yılları arasında, şimdiki Şili ve Peru topraklarında yaşamış olan Chinchorro medeniyetinden kalma 7.000 yıllık 15 mumya, geçtiğimiz hafta DNA analizi ve bilgisayarlı tomografi taramaları yapılmak üzere Şili’nin başkenti Santiago’daki bir kliniğe götürüldü.

Araştırmacılar, modern medikal teknolojiyi kullanarak bu mumyaların hayattayken nasıl göründüklerini öğrenmek ve genetik şifrelerini çözmek istiyorlar. Böylece bu antik medeniyetin gizemlerini anlayabilecekler.

Çoğunluğunu çocuklar ve doğmamış çocukların oluşturduğu 15 mumya, bilgisayarlı tomografi tarayıcısına yerleştirildi ve radyoloji uzmanı Marcelo Galvez’in söylediğine 1 milimetreden daha az bir hassasiyetle binlerce fotoğraf çekildi. Galvez, sıradaki aşamanın mumyaları sanal olarak parçalara ayırıp incelemek olduğunu ve bu şekilde çalışmaları sayesinde mumyaları bir 500.000 yıl daha muhafaza edebileceklerini belirtiyor.

Araştırmacılar, yüksek teknoloji bilgisayar işlemini kullanarak mumyaların kaslarını ve yüz özelliklerini yeniden oluşturmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte Chinchorro medeniyetinin ölülerini nasıl mumyaladığıyla ilgili daha fazla şey öğrenmek de istiyorlar. Chinchorro medeniyetinin insan anatomisi hakkında çok derin bir bilgiye sahip olduğu düşünülüyor. Çünkü insanları mumyalamadan önce, ölü bedenlerinden dikkatli bir şekilde derilerini ve kaslarını çıkarıp, tahta, bitki ve kil kullanarak vücudu yeniden oluşturuyor ve deriyi ölünün vücuduna geri dikiyorlarmış. Ayrıca mumyanın yüzüne bir maske de yerleştiriyorlarmış. Sonuç olarak ortaya çıkan şeyin insan ile heykel arasında bir şey olduğu söyleniyor.

Şili’deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin Antropoloji Departmanı Başkanı Veronica Silva, mumyaların aynı temel işlem kullanılarak yapıldığını, fakat her birinin teknolojik ve sanatsal inovasyon barındırdığını söylüyor.Mumyalama, zamanla gelişen bir süreç. Günümüze daha yakın tarihte yapılan mumyalar, çok daha ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış.

Chinchorro insanları, ölülerini mumyalayan ilk insanlar arasında yer alıyor. Onların mumyaları yaklaşık olarak 7.400 yaşında. Bu da, Mısır’daki mumyalardan 2.000 daha eski olduğu anlamına geliyor. 1903’ten beri toplamda 180 tane Chinchorro mumyası bulunmuş.