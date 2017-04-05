Antik Mısır'ın çok özel bir medeniyet olduğunu biliyoruz. Avrupa kumda oynarken Antik Mısır'ın tıp alanında bulduğu 10 tedaviyi listeledik.

Antik Mısır, özellikle o dönemde nasıl yapıldığı bilinmeyen ve bugün bile değeri paha biçilemez olan mısır piramitlerinin dışında, mumyalarıyla, medeniyetiyle, duvar yazılarıyla, tarihin en eski ve köklü medeniyetleri arasında yer alıyor. Mesih, yani Hz. İsa’dan 3000 yıl öncesine dayanan(M.Ö 3000) zengin bir kültüre sahip olan Mısır, günümüzde bile kullandığımız birçok tıbbi müdahaleyi hayatımıza kattı. Mısırlıların insanları mumyalaması sayesinde günümüzde eski çağ insanları hakkında sayısız bilgi öğrendiğimiz bir gerçek. Binlerce yıl önceden Antik Mısır doktorlarının uyguladığı birçok tedavi yöntemini günümüzde kullanmamız, Mısır’ın çağımızın ne kadar ilerisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi Antik Mısır döneminde kullanılmaya başlanmış ve günümüzde kullanmaya devam ettiğimiz 10 tedavi yöntemini inceleyeceğiz.

10) Nabız kontrolü

Günümüzde hastaneye gelen birçok hastada ilk başta tansiyon, nabız gibi değerler kontrol edilir. Nabız, dolaşım sisteminin sağlığı hakkında fikir verebilir. Günümüzde standart bir prosedür olarak kullanılan nabız kontrolü, tıp tarihine Antik Mısır’dan girmiştir. Antik Mısır’da mumyalama uygulamalarının sonucu olarak, dolaşım sistemi hakkında birçok bilgi edinilmiştir. O dönemde nabız ölçme zamanının çok ötesindeydi ve dünyanın diğer medeniyetlerinde nabız ölçme, ancak yüzyıllar sonra kullanılmaya başlayacaktı. Mısırlılar bu sistemle insandaki damarların yerlerini de tespit etmişlerdi. Küçük damarların nerede olduklarını elbet bilemmiyorlardı ancak özellikle büyük damarlarda kayda değer bilgileri bulunuyordu.

9) Fıtık Tedavisi

Antik Mısır, piramitlerin yapıldığı devasa taşların kaldırıldığı, genel olarak ameleliğin ön planda olduğu bir medeniyetti. Haliyle, o dönemde bel fıtığı sıkça rastlanan bir durumdu. Hatta grafiklerde bağırsağın bir kısmının midenin kas duvarlarından dışarı çıktığı durumlar bile bulunuyor. Fıtıklarda tedavi şansı çok sınırlıydı ancak günümüzde bile kullanılan ısı, Mısır döneminden kaldı. Tam olarak tedavi yöntemi olmasa dahi hastaları rahatlatmak için ısı kullanılırdı. Fıtıkta cerrahi müdahale de gerçekleştiren Antik Mısır’lılar, cerrahiden sonra kasları mühürlemek için bölgeyi kapatıyorlardı. Fıtık tedavisi bulunan Antik Mısır’da bunun nasıl yapıldığı tam olarak bilinmiyor.

8) Tampon

Tamponların bayanlar için modern bir zamanda çıktığı düşünülebilir ancak aslında Mısırlı kadınlar, sıkça tampon kullanıyordu. O dönemde son derece özgür hareket etmeleri, kadınların ihtiyacı için müdahalede bulunulmasına sebep olmuştur. Batı kültüründe yakın zamana kadar tampon kullanılmamıştır. Amerikalı kadınlar için tamponun güvenli olduğunu ikna etmek için 1980’li yıllarda bile reklam yapılıyordu. Antik Mısır, tampon kullanarak çağının ne kadar ilerisinde olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor.

7) Diş Rahatsızlıkları

Antik Mısır’da diş rahatsızlıkları pek rastlanan bir özellik değildi. Özellikle şekerin Mısır’da pek bulunmamasından dolayı dişler güvenli kaldı. Un ve tahılın taşla öğütülmesi ve çölde geçen bir hayatın bulunması, yemeklerin içerisine ister istemez küçük taş parçaları sokuyordu. Durum böyle olunca bu taşlar dişleri aşındırdı ve aralarda boşlukların oluşmasına sebep oldu. Bu boşluklar enfeksiyona neden olarak, bakterilerin kan dolaşımına girmesi durumunda ölümle sonuçlanabilecek hastalıklar ortaya çıkardı. Antik Mısır tıbbı, bunun için çeşitli merhemler geliştirmiştir. Bunlardan birisinde diş etinin açılmasından dolayı kaşıntı yapan bir dişin iyileşmesi için neler kullanılacağına dair reçeteler bulunuyor. Mısırlılar bunun için 'kimyon, reçine, dart meyvesi ve ezini merhem yapıp dişe uygulayın' şeklinde önerilerde bulunuyorlardı. Merhem fikri, enfeksiyonun bu sayede bozulacağı yönündeydi.

6) Protezler

Dediğimiz gibi Mısır, çağının çok ilerisinde bir medeniyetti. Daha o dönemlerden kalma protez kollar bulunuyor. Mumyaların üzerinde, protez kollardan ayak parmaklarına kadar birçok uzuvda protez bulunuyordu. Müslümanlığın yaygınlaştığı zamanlarda protez birkaç nedenden ötürü şarttı. Özellikle öldükten sonra vücudun ahirete bütün halinde gitmesi gerekiyordu. Zaten mumyalamanın olmasının arkasında bu zihniyet yatıyor. Mısır’lılar Müslümanlığa geçtiğinde bile eski geleneklerinden tam olarak vazgeçemediler. Protezlerin takılması, Antik Mısır zamanında uzvu kopan bir bireye ameliyatın yapılabildiğine işaret ediyor

5) Devlet Kontrollü Doktorlar ve Sağlık Sigortası

Günümüzde tıbbi yardım devlet tarafından kontrol ediliyor. Antik Mısır zamanında tıbbi yardım hükümet tarafından kontrol ediliyordu; yani bu konuda da bir ilki başarmışlar. O dönemin doktorları, hükümet tarafından “yaşam evleri” adlı bir mekanda öğrenim görüyordu. Ebers Papyrus ve Edwin Smith Papyrus gibi tıbbi kılavuzlar bulunduran doktorlar, bu kitaplardan hastalık ve tedaviyi öğrenmekle birlikte ilaç reçeteleri gibi bilgileri de bulabiliyorlardı. Hatta o dönemde ilk sağlık sigortası bile oluşmuştu. Bir çalışan iş yaparken yaralanma meydana gelirse, tüm bakım masraflarını işveren karşılayacaktı. Çalışanların izinli olduğu sürece parası verilmeye devam ediliyordu. Şu anda günümüze baktığımızda bu olayın çok tanıdık geleceğini düşünüyorum.

4) İlaç Yapımı

Antik Mısır’da günümüzün eczaneleri gibi ilaç yazılabiliyordu. Neredeyse her şeyden yapılan ilaçlar, insanlara yazılıp kullanılıyordu. Hatta kullanım talimatına kadar bilgiler verilerek hastanın rahatsızlığının tedavi edilmesi için uğraşılıyordu. İlaçlar bakır, kil, kurşun, tuz, rezene, soğan, tohum, keten, kan, dışkı, deri ve saç gibi çok geniş bir seçenek havuzundan oluşuyordu. Örneğin kabız hastalığı için birçok ilaç çeşidi bulunuyordu. Kimileri bol bol incir yemeyi önerirken, kimileri ise hint yağı reçetesini soğuk bira ile karıştırarak içmesini söyler. Bunlar günümüzde bile çözüm olarak görülebilir. Bazı durumlarda rahatsız birisini yeni doğuran bir kadının sütü ile ovma durumları olmuştur.

3) Sünnet

Bir bebeğin sünnet derisini alma Antik Mısır’da yaygın bir durumdu. Bunun sebebi bazen dini bazen ise tıbbi yönden gerekli görülmesiydi. Hristiyanların kullanmadığı, ilk olarak Yahudi kültürü ile hayata giren “sünnet”, günümüzde birçok ülkede dini ne olursa olsun uygulanıyor. Antik Mısır’da bulunan çizimler, sünnetin çok yaygın bir şekilde kullanıldığını gözler önüne seriyor. Mısırlılar, kişisel hijyen konusuna çok önem verdikleri için sünnet kültürü bir hayli fazla gelişmişti. O dönemde sünnete çok önem veriliyordu. Hatta sünnet o kadar yaygın bir kültürdü ki, fethedilen Libya’da sünnetsiz erkekleri evlerine götürüp, gösteriş yapmak için onları öldürüyorlardı. Neyse ki günümüzde böyle bir sistem yok.

2) Tıbbi Aletler

Antik Mısır döneminde tıbbın gelişmiş olmasıyla beraber birçok alet kullanılmış. İnsan anatomisini anlamak için ölüler üzerinde çalışan doktorlar, ameliyat yaparak insanları kurtarmaya başladılar. Otopsi, dini nedenlerle yasadışı olduğu için Mısır Ortaçağ’a geldiğinde bu bilgiler gizlenmişti. Mısır’da yapılan ameliyatlarda, tümör gibi birçok hastalıklar ortadan kaldırılmıştır. Ameliyat için kullanılan aletler bakır, fildişi ve obsidyendi. Özellikle obsidyen, günümüzde kullanılan volkanik bir cam olarak dikkat çekiyor. Hastalara işlem yapılmadan önce alkol ve sedatif veren doktorlar, anestezi olmadığı için organik ürünlere yöneliyorlardı. Mandrake kökü sakinleştirici olarak kullanılabilirken, ağrı kesici için haşhaş suyu kullanılıyordu. Kan naklini bilmedikleri için hastaları kanatmadan kısa sürede ameliyat etmek zorundalardı. Kanamaları, sıcak bıçaklı kaplarla durdurmaya çalışıyorlardı.

1)Haşhaş

Günümüzde hala güçlü ilaçlar üretmek için yetiştirilen haşhaş, Antik Mısır’da ağrı kesici olarak kullanılıyordu. Opioidler günümüzde hala kullanılan ağrı kesiciler arasında yer alıyor. Taa o zamanlardan ağrı kesicileri bulan Antik Mısırlılar, kullandıkları haşhaş suyu ile çağının ilerisinde olduğunu herkese göstermiş oldu. O zamanlarda morfin ya da oksikontin olmadığı halde bunlar, zamanının en güçlü uyuşturucuları arasında yer alıyor. Haşhaş suyu genellikle bira ya da şarapla karıştırılıp içiriliyordu, sonrasında ise yansın geceler. Burada haşhaşın devlet kontrolünde olduğunu ve son derece tehlikeli olduğunu belirtelim. Doktor dışında alacağınız haşhaş hayatınızı riske atabilir. Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için izinsiz üretmek ve satmak yasaktır.

Gördüğünüz gibi Mısır, tarihin çok ilerisinde tıbbı anlamında ilerlemiş bir medeniyet.