3000 Yıl Önce Antik Mısır'da İşlenen Cinsel Saldırı Suçu!

Mısır’da keşfedilen 3000 yıllık bir papirüs, tarihte verildiği bilenen en eski cinsel saldırı cezasının belgesi olabilir. Yeniden değerlendirilen tarihi yazmanın, ahlaki açıdan antik toplumlarda hangi düşüncelerin hakim olduğuna dair önemli ipuçları vereceği düşünülüyor.

M.Ö. 1200'lü yıllarda Mısır’da Thebes olarak bilinen ve bugün Luksor olarak anılan bölgede bir dizi kadına karşı cinsel saldırı vakası gerçekleşti. Uzmanlar, uzun zaman önce keşfedilen bir papirüs üzerine yazılan metinden hareketle bu saldırıların failine ceza verildiğine ulaştılar.

Bir başka deyişle ilgili papirüs, cinsel saldırı nedeniyle verildiği bilinen en eski cezanın belgesi olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde fiziksel açıdan üstün erkek bireylerin kadınları incitmeye yönelik tavırlarının antik dönemlere kadar dayandığı kanıtlanmış oluyor.

Firavunların gömüldükleri Krallar Vadisi'ndeki mezarları için yürütülen inşaat çalışmalarında görevli baş ustalardan Paneb’in, ahlaki açıdan oldukça yozlaşmış olduğu yazıyor. Uzmanlar papürüs üzerindeki metinlerden hareketle şunları söylüyorlar:

“Amennakht adında bir işçi, rahibi Paneb’i kendi işini çalmak, tapınaklardan ve kraliyet mezarlarından mal yürütmek, kutsal dokuya zarar vermek, edilen yeminlere uymamak, bir gecede dokuz erkeğe saldırmak, kraliyet işçilerini kendi emri altında kullanmak, yerli ev hanımlarını cinsel olarak taciz etmek ve zina yapmak gibi suçlarla şikayet ediyor.”

Uzmanlara göre belgenin asıl dikkat çekici taraflarından birisi de modern dünyada bile hala tartışma konusu olan, cinsel ilişkilerdeki rıza meselesi. Tarihçiler bunun gibi önemli kalıntıların, antik Mısır’ın ahlaki yapısı hakkında önemli bilgiler vereceği görüşündeler. Zira belgelerin Paneb’in söz konusu kadınlarla ne türde bir ilişki yaşadığını net bir şekilde açıklamıyormuş, uzmanlar böyle söylüyorlar.

Paneb'in tecavüz ya da taciz ettiği bazı kadınlarının adının belgede verilmesi, bu kadınlara canilik derecesine varan işkence yöntemleri uygulaması gibi suçlardan dolayı ölüm cezasına çarpıtırıldığı söyleniyor. Ancak Paneb’in evli kadınlarla onların rızasını alarak cinsel ilişkisi yaşaması durumuna bir ceza verilmediği belirtiliyor. Bir başka deyişle antik Mısır’da zinanın ahlaki açıdan bir sorun teşkil etmediğine yönelik yoruma açık bir kanıt söz konusu oluyor.

Uzmanlar, elde edilen bilgilerin sınırlı olmasından dolayı net bir görüş belirtmemekle birlikte, Paneb’in cinsel saldırı suçundan dolayı ceza aldığı bilinen ilk erkek olduğunun kesin bir bilgi olduğunu söylüyorlar. Her halükarda papirüs üzerinde yazan suçlamaların cinsel saldırı dışında pek çok ifadeyi de içermesi şüphe yaratıyor.

Günümüzden 3000 yıl önce bile cinselliğe ilişkin soru ve sorunların modern dünyadakilere bu kadar yakın olması, pek çok açıdan tartışılabilir. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.