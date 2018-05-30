Antik Mısır Hiyerogliflerinde Rastlanan 9 Özel Sembol

Ölüm sembolünden sonsuz yaşam sembolüne kadar, dünya tarihinin en etkileyici uygarlıklarından biri olan Antik Mısır'ı Antik Mısır yapan şeylerden biri de farklı sembolleri.

Mısır uygarlığı, dünya tarihinde en özel yerlerden birine sahip olan uygarlıklardan. Piramitlerden tutun mumyalarına kadar pek çok özelliğiyle tanınan Antik Mısırlılar'ın en popüer yönlerinden biri de pek tabii ki arkalarında bıraktıkları hiyeroglifler. İşte o hiyerogliflerde yer alan ve özel anlamları olan 9 sembol:

1. Ankh

Yaşam çarmıhı olarak da bilinen ve hayli popüler olan bu sembol, "sonsuz yaşam"ı temsil ediyor. Tanrıların, öbür dünyaya geçecek insanların ağzına Ankh'ı üfleyerek onlara sonsuz yaşamı bahşettiği söylenir.

2. Uraeus

Eski Mısır'da kullanılan bir başka popüler sembol ise Uraeus. Sembol egemenlik, kraliyet, tanrı ve ilahi otoriteyi temsil eder. Firavun Tutankhamun'un ünlü maskesi de Uraeus'a sahiptir.

3. The Eye of Horus

Wajdet ismiyle de literatürde yer alan bu sembol ise, her şeyi gören ve koruyan bir gücün varlığını temsil ederken, aynı zamanda vicdanın asla kapanmayan gözü olarak da bilinir.

4. The Sesen-Lots Flower

Hayatı, yaratılışı, yeniden doğuşu ve güneşi temsil eden Sesen, Antik Mısır dönemi sanatında yaygın olarak gördüğümüz bir lotus çiçeği şeklinde simgelenmiştir.

5. Scarab

Bu sembol ise sabah güneşi Khepri'nin ilahi tezahürüyle ilişkilendiriliyordu. Khepri'nin, sabah güneşinin diskini doğu ufuğundan geçirdiğine inanılıyordu. Sembol eski Mısır kültüründeki tılsımlarda son derece popülerdi.

6. The Djed

Djed adlı bu sembol istikrarı, kararlılığı, gücü temsil eder ve Tanrı Ptah ve Osiris ile ilişkilidir. Djed, Osiris'in en eski sembolüdür ve Antik Mısırlılar için büyük bir dini öneme sahiptir. Antik Mısırlılar, insan omurgasını da andıran bu sütunların dünyanın dört köşesinde bulunduğunu ve gezegeni ayakta tuttuğunu düşünüyordu.

7. Was

Güç ve egemenlik simgesi olarak bu sembol, bir asa olarak tanrıların gücünün bir işareti olarak taşınıyor. Daha çok krallar tarafından taşınıyor olsa da, zamanla cenaze törenlerinde sıradan insanların da taşımaya başladığına dair veriler bulunuyor.

8. Tyet

Bu sembol ise zenginliği ve yaşamı temsil ediyor. Tanrıça Isis'le ilişkilendirilir.

9. Amenta

Başlangıçta Güneş'in batışıyla ilişkilendirilmiş olan sembol, Ölüler Ülkesi'ni ve yeraltını temsil ediyor. Sembol zamanla geleneksel olarak ölülerin gömüldüğü ve Güneş’in battığı Nil nehrinin batı yakasının sembolü oldu.