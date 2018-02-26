Giza Piramidi’nin Sırrı Büyük Olasılıkla Çözüldü!

İnsanlık tarihinin en gizemli yapılarından birisi olan Mısır’daki Giza isimli Büyük Piramit’in en çok merak konusu olan sırrı sonunda aydınlandı. Hafif eğimli yapısının ardında, büyük olasılıkla Dünya’nın sonbahar ekinoksunun etkisi bulunuyor.

Tarihi kalıntılar arasında bütün dünyanın ilgisi sürekli olarak kendisine çeken en gizemli yapı, hiç şüphe yok ki Giza Piramidi. Günümüzden 4500 yıl önce inşa edilen bu yapı mühendisliğin öncüsü olarak var sayılıyor. Çünkü basit bir şekilde, 4 üçgen yüzden ve geniş bir dörtgen tabandan oluşan standart bir piramit yapısına sahip değil.

Mısır Firavunu Khufu tarafından yaptırılan ve üst kısmında hafif bir eğim olan piramidin bu eğikliğe rağmen kuzey, güney, batı ve doğu yüzleri arasında muazzam bir uyum var. Neden bu şekilde tasarlandığı henüz keşfedilemese de mühendisliğin çıkış noktasıyla ilgili önemli bir adım atıldı.

Mühendis Glen Dash, yapının ardında yazan gizemi basit bir yöntemle aydınlattığına inanıyor. Yayımladığı makalede ise bu yöntemden ve keşfinden bahsediyor. 138 metre uzunluğundaki piramidin inşa süreci, Dünya’nın mevsim dönümleriyle oldukça yakından ilişkili. Hatta çevresinde bulunan iki piramitle birlikte, üçlü bir kombinasyon yaptığı gözlemleniyor.

22 Eylül 2016’daki sonbahar ekinoksu sırasında bir ahşap platform üzerine çubuk diken Dash, çubuğun gölgesini takibe aldı. Çubuğun gölgesinin sonbahar ekinoksu yaşandığı günde hareketini inceleyen mühendis, gölgenin saat yönü tersine döndüğünü gözlemledi.

Aynı şekilde Keops Piramidi, Keften Piramidi ve Kızıl Piramit de saat yönünün tersine dönen gölgelere sahipler, üstelik bunu sadece sonbahar ekinoksunda yapıyorlar.

Dünya’nın eksen hareketi sonucunda gerçekleşen mevsim değişimleri, söz konusu 3 piramidinde de tasarlanma sürecinde etkili olmuşa benziyor. Ancak o döneme kıyasla anlaşılması zor bir astronomik olay olan mevsim değişimlerinin Mısırlılar tarafından nasıl bu kadar iyi tespit edilebildiği bilinmiyor.