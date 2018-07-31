Antik Piramitler Aslında Birer Enerji Kaynağı Olabilirler mi

Tarihin en meşhur piramit yapıları olan Mısır’daki Giza Piramitleri veya onun gibi onlarcası... Bu ilginç yapılan benzer şekillerde olmalarının bir nedeni vardı. Onları inşa eden toplumların gelişmiş düzeyi hakkında komplo teorileri hiç bitmedi. Yeni bir araştırma, fantastik teorilerin fitilini ateşleyecek yeni bilgiler verdi.

Piramit yapıları, yeryüzünde birbirlerinden haberleri bile olmamış çok sayıda toplum tarafından uygulandılar. Bu kollektif bilincin ardındaki gizem ayrdınlatılabilmiş değil. İnsanlara farklı coğrafyalarda ve zamanlarda piramit şeklinde yapılar inşa etmelerini söyleyen birisi yoktu. En meşhurları olan Mısır’daki Giza Piramitleri’nde bitkiler daha hızlı büyüyebiliyor, süt bozulmadan birkaç gün içinde yoğurt oluyor.

Bilim insanlarına göre Eski Mısırlılar muhtemelen bu tuhaf şeylerin çok da farkında değillerdi. Yapılan yeni bir araştırmaya göre piramit benzeri yapıların elektromanyetik dalgaları yoğunlaştırdığı ve muhafaza ettiği anlaşıldı.

Elektromanyetik dalgalarla anlatılmak istenen şey; radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık, morötesi X-ışınları ve gama ışınlarıdır. Örneğin güneş ışığı bir elektromanyetik dalgadır. Wi-Fi sinyalleri, radyolar elektromanyetik dalga enerjilerine dayanırlar. Belki de antik Mısır’daki insanlar, elektromanyetik dalgaların önemini fark ettikleri için piramit yapılarını inşa ettiler. Bu bilime göre mümkün olmasa da insan düşünmeden edemiyor.

Belki de bir bina içerisindeyken telefonlarımızın daha iyi çekmesi, güneş enerjisinden daha iyi faydalanmamız için binanın piramit şeklinde olması gerekiyordur. Yeni araştırma da tam olarak bunu söylüyor. Zira piramitlerin içinde, dışlarına nazaran elektromanyetik dalga yoğunluğunun daha fazla olduğu anlaşıldı.

Rusya’daki ITMO Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda, bazı varsayımlar kullanılarak minyatür piramit modelleri geliştirildi. Bu yapıların içerisine gerçekte olduğu gibi boşluklar yerleştirildi, malzeme olarak kireç taşı kullanıldı. Kireç taşı, bugün basamaklar halinde görünen Mısır piramitlerinin dışını kaplıyordu.

Ekip, elektromanyetik dalgaların bu model tarafından nasıl emildiğini ve dağıtıldığını anlamaya çalıştı. Sonuçlara göre dalgalar, piramidin iç bölümlerinde ve tabanında yoğunlaşıyorlardı.

Araştırma sonuçlarıyla pek çok komplo teorisi tekrar gündeme gelebilir. Bilinen kesin bir şey var ki, piramit yapılarının gizemlerini çözmek için daha uzun yıllar boyunca çalışmak gerekecek.