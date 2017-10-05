Daha önce bulunan ve gezegenlerin hareketlerinin ölçümünde kullanıldığı anlaşılan gizemli diskin benzeri bir disk daha bulundu.

Gemi enkazının bulunduğu site alanı, onlarca yıldır arekologları hayret içerisinde bırakıyordu. Bir zamanlar Jacques Cousteau’nun kazı çalışması yaptığı alan daha önce bir de 'antik bilgisayar' vermişti ürün olarak.

Bronz uzuvlar, lahit kapağı, mermer heykel parçaları ve gizemli bronz bir disk, dünyanın en eski ve meşhur gemi enkazlarından birinde yapılan kazılar esnasında çıkarılan kalıntılar arasında yer alıyorlardı.

Yunanistan ‘Su Altı Antikaları Kurumu’, 4-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kazılardan elde ettiklerini Çarşamba günü yapılan duyuru ile bildirdi. Denizin 180 feet altında, Yunan adası ‘Antikythera’nın açıklarında yer alan ve ‘Antikythera gemi enkazı’ olarak adlandırılan enkaz Roma’lıların altın çağlarında yaşadıkları kültüre dair kesitler sunuyor.

Deniz seyahatini yönetenlerden Aggeliki Simossi “Deniz arkeologları oldukça büyük mermer ve bronz heykeller hazinesi ve diğer şeyler buldular” diyor.

Simossi’ye göre Roma toplumunun varlıklı üyelerinin villalarını Yunan sanatıyla dekore ettikleri Roma’ya çalışan, İsa’dan önce 1. Y.y.’da yaşamış tacirlere ait bir gemi olabilir bu enkaz. Yaklaşık 40 metre gibi kendi çağına göre uzun sayılabilecek uzunlukta olan gemi uzunluğu itibariyle İtalya yolculuğu esnasında külfetli miktarda el yapımı eşyalar taşındığına işaret ediyor.

Kazı sırasında çekilen kayıtta, dirsekten parmaklara kadar olan gerçekçi yontma kol parçalarını taşıyan arkeologlar görülüyor. Bazı heykel ellerin ellerinin açık eğimli, yukarı ya da dışarıya doğru işaret eden parmaklara sahip olması, heykellerin bazı filozofların modelini yansıttığını düşündürüyor.

Heykeller zamanlarının yüksek sanatını ifade eden yapımlar olarak algılanıyor olmakla birlikte, bulunan insan yapımı şeyler arasında en dikkat çeken şey belki de bronz disktir. Üzerinde nokta şeklinde delikler bulunan ve aynı zamanda bir boğa resmi dekore edilen diskin ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor.

“Mobilyalar için kullanılan bir çeşit dekorasyon ya da bir mühür olabilir, veyahut da bir cihaz da olabilir. Bu aşamada bir şey söylemek için erken” diyor Simossi.

Disk, gezegenlerin hareketlerini etkileyici bir hassasiyetle ölçen küçük bronz bir disk olan ‘Antikythera’ mekanizmasını da andırıyor. Bu parça, enkazın 2006 yılındaki kalıntıları arasında bulunmuştu. Mekanizma o denli mükemmel çalışıyordu ki, sıklıkla ‘antik bilgisayar’ olarak adlandırılıyordu.

Simossi’nin de yönetiminde yer alacağı bir arkegologlar ekibi, 2018 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecek devam kazıları öncesinde, bu yıl elde edilen kalıntılar üzerinde çalışma yapmaya devam edecek.

Söz konusu site alanı yüz yıllardır biliniyor olmakla birlikte yapılan kazılar, Cousteau’nun 1970’lerde düzenlediği geziden bu yana ara ara devam ediyor. Bu kazılar esnasında bulunan en önemli bulgulardan biri geçen yılın Eylül ayında elde edilen bir insan kalıntılarına aitti. İlk kez 2.000 yıllık bir DNA’yı inceleme fırsatı yakalanmıştı. DNA üzerindeki analizler halen devam ediyor fakat ilk elde edilen bulgulara göre kalıntı, genç bir erkeğe ait.