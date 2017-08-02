Antisosyal Arılar, Otizmli Kişiler ile Benzer Genlere Sahip

Yeni bir araştırma, otizmli kişiler ile çevreye tepki vermeyen arılar arasında genetik eşleşmeler olduğunu ortaya çıkardı.

Yüz milyonlarca yıllık evrimle birbirinden bambaşka canlılar haline gelen arılar ve insanlar, benzer sosyal davranışlar gösterbiliyorlar. Yeni yapılan bir araştırma, antisosyal arıların, otistik spektrum bozukluğu olan insanlara benzeyen bir gen profiline sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Kovandaki arıların farklı davranışlarda bulunması tuhaf ya da yeni keşfedilen bir şey değil. Arıların sosyal yapıları içinde farklı görevleri vardır. Ancak araştırmada, kovanda yabancı arılara karşı aşırı tepki veren ya da hiç umursamayan bireyler tespit edildi.

Araştırmacılar, yabancılara tepki vermeyen arıların gen yapılarını incelemek istedi ve sıradan arılara göre 1000'den fazla genin farklı yapıda olduğu anlaşıldı. Bu antisosyal arılardaki gen yapısında, otizmli kişilerin gen yapısıyla karşılaştırıldığında belirgin bir eşleşme olduğu görüldü.

Araştırmacı Michael Saul, ''Bazı uyarılara tepki vermek önemlidir. Ne arılar küçük insanlar ne de insanlar büyük arı. Bu iki durum birbirinden çok farklıdır. Otizm spektrum bozukluğu çok karmaşık bir hastalıktır ve tepkisizlik, bununla ilgili tek davranış değildir.'' dedi.