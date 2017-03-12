Antivirüs Yazılımları Windows 10 Güncellemesini Engelliyor!

Birçok Windows 10 kullanıcısı, kullandıkları antivirüs programının yeni Windows 10 güncellemesini virüs olarak algıladığını söyledi.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Windows 10 Build 15055 güncellemesini tüm Windows 10 bilgisayarlar için sorunsuz bir şekilde yayınladı ve pek de köklü yenilikleri beraberinde getirmeyen güncelleme birçok bilgisayara otomatik olarak yüklendi.

Microsoft'un otomatik güncelleme dayatmalarıyla birlikte muhtemelen birçoğumuzun haberdar olmadan kurduğumuz yeni güncellemeyi fark edenler ise antivirüs programı kullananlar oldu. Birçok Windows 10 kullanıcısı, bazı antivirüs programlarının yeni Windows 10 güncellemesini virüs olarak algıladığını ve kurulmasına izin vermediğini söyledi.

Henüz bu konuyla ilgili Microsoft kanadından bir açıklama gelmezken açıkçası Microsoft'un resmi yayınladığı güncelleme sürümünün antivirüs programlarına takılması pek de akıl alır bir olay değil. Muhtemelen konuyla ilgili detayları ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz ancak siz de böyle bir sorun yaşadıysanız, güncellemeyi kurana kadar antivirüs programınızı devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz.