En İyi 10 Android Performans Telefonunu Açıklandı

Son aylarda uygulama üzerinden gösterdiği enteresan puanlarla güvenirliği sarsılan AnTuTu, en güncel perormans puanları üzerinden yeni listesini paylaştı.

Periyodik olarak en iyi AnTuTu puanına sahip telefonların sıralandığı listenin Temmuz ayı verileri sonunda elimize ulaştı. Geçtiğimiz aylarda da birinciliği kimseye kaptırmayan Xiaomi Black Shark, listenin tepesini bir diğer ayda da domine etmeyi başardı. Cihazın incelemesini yaptığımız videomuzu haberimizin sonunda izleyebilirsiniz.

292,977 puanla listenin tepesinde yer alan Shark'ı, 284830 puanla OnePlus 6 takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise geçtiğimiz ay olduğu gibi Xiaomi Mi 8 yer alıyor.

Top 10 Performans Telefonu (AnTuTu)

Mi Black Shark OnePlus 6 Mi 8 Asus ZenFone 5Z Samsung S9+ (SDM845) Sony Xperia XZ2 Compact Mi MIX 2S Sony Xperia XZ2 LG G7 ThinQ Samsung S9+ (9810)

Toplamda 50 telefonun yer aldığı listenin tamamına göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak resmi AnTuTu sıralama sayfasından erişebilirsiniz.