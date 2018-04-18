AnTuTu, Mart 2018’in En İyi 10 Android Telefonunu Listeledi!

AnTuTu, Mart 2018’de piyasanın en iyi 10 akıllı telefonunu listeledi. İlk sırada beklenildiği gibi Samsung varken, listenin geneli Amerika’nın önünü kesmeye çalıştığı Çinli üreticilerden çıktı.

AnTuTu’nun her ay düzenli olarak yayınladığı “En iyi 10 Android Telefon” listesinin Mart 2018 sonuçları açıklandı. Mart ayında piyasada olan ve en çok puan toplayan akıllı telefonlara baktığımızda ilk iki sırada Galaxy S9+ ve Galaxy S9’u görüyoruz. Qualcomm’un 2.8 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 845’i barındıran Galaxy S9+, 264.402 puan alarak Android cephesinin en güçlü telefonu oldu.

Galaxy S9+’ı 263.753 puanla Galaxy S9 takip ederken, bu ikilinin ardından üçüncü sırada Huawei Mate 10 Pro yer aldı. Yapay zeka destekli Kirin 970 yonga setini kullanan cihaz, 213.980 puan almayı başardı. Bu üçlüyü 213.909 puanla Huawei Mate 10 takip ederken, bu 4 telefonun arkasında kalan telefonların tamamı Honor, OnePlus gibi Çinli üreticilerin elinden çıktı.

Galaxy S9+’ın Teknik Özellikleri

AnTuTu’da en yüksek puanı alarak birinci olmayı başaran Galaxy S9+’da Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti bulunuyor. 6.2 inçlik Quad HD+ Super AMOLED Infinity ekranla gelen cihazda 6GB LPDDR4X RAM bulunuyor. 64/128/256 GB depolama seçenekleri sunan cihazın hafızası, microSD kartla 400 GB’a kadar çıkarılabiliyor.

AnTuTu’nun paylaştığı liste dilimize uygun olmadığı için bazı telefonların ismini anlamayabilirsiniz. AnTuTu Mart 2018 galiplerinin Latin alfabeli versiyonuna aşağıdan ulaşabilirsiniz: