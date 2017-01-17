AnTuTu’ya Göre 2016’nın En İyi 10 Telefonu

2017’ye girişken bir bir 2016 raporlarını yayınlayan markalardan sonra AnTuTu da 2016’nın en iyilerini açıkladı.

2017 yılına birçok yenilik ile yeni nesil telefonları beklerken şu anda hala piyasada önemli satışlar yakalayan telefonlardan almak isteyen de birçok kişi bulunuyor. Peki, geçtiğimiz yıla göre 2016’nın en iyi telefonları hangileriydi?

Sizlere yukarıda görebileceğiniz içeriğimiz ile bizim görüşümüze göre 2016’nın en iyi telefonlarını kategoriler halinde listelemiştik. Aynı şekilde bir sıralama yapan AnTuTu ise kendince yılın telefonlarını belirlemiş. Ancak bu aşağıdaki sıralamanın AnTuTu puanıyla alakalı olmadığını da belirtelim;

AnTuTu’ya Göre Yılın En İyi Telefonları

Yılın En İyi Telefonu: Samsung Galaxy S7 Edge

Yılın En Performanslı Telefonu: OnePlus 3T

Yılın En İyi İş Telefonu: Huawei Mate 9

Yılın En İyi Kamera & Müzik Telefonu: Vivo XPlay 6

Yılın En Yenilikçi Telefonu: Xiaomi Mi Mx

Yılın En İyi Tasarımına Sahip Telefonu: Meizu Pro 6

Aynı zamanda AnTuTu skorlarına göre de en iyi telefon, en iyi iOS cihazı ve en iyi Android cihazı gibi konularda da sıralama yapan AnTuTu’nun diğer en iyiler sıralamasına da aşağıdan bakabilirsiniz;

AnTuTu Skorlarına Göre Yılın En İyi Telefonları

AnTuTu Skorlarına Göre Yılın En İyi Android Telefonları

AnTuTu Skorlarına Göre Yılın En İyi iOS Cihazları