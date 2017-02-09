AnTuTu'ya Göre 2016'nın Kullanılabilecek En İyi 20 Telefonu!

Xiaomi, sadece performans değili aynı zamanda tasarım ve kullanıcı deneyimini de kattığı Ocak 2017 listesinde Xiaomi Mi Mix’i kullanılabilecek en iyi telefon olarak gösterdi.

Tanıtıldığından bu yana en çok merak edilen ve en çok konuşulan telefonlardan biri olan Xiaomi Mi Mix, özellikle tasarımsal olarak harika bir ekran/boyut oranı sunmasıyla dikkat çekmişti. Aynı zamanda seramik kaplama, ahizesiz özel tasarımı gibi detaylara sahip olan Mi Mix, AnTuTu’nun da dikkatini çekerek 2017’nin ilk ayında “Kullanılabilecek En İyi Telefon” seçildi. 2017'nin Ocak ayı olan bu listesi, sonuç olarak bizlere 2016'nın en iyilerini gösteriyor.

AnTuTu’nun klasik performans puanı dışında kullanıcı deneyimi, tasarım ve memnuniyet gibi detaylar ile oluşturulan bu listede Xiaomi Mi Mix en dikkat çekici telefon olurken hemen ardından OnePlus 3 ve OnePlus 3T geliyor.

“Amiral Gemi Katili” sloganına sahip olan ve fiyat/performans olarak fazlasıyla dikkat çeken OP 3 ve 3T, böylece ikinci ve üçüncü sırayı alırken devamında Meizu Pro 6 Plus ve bizim de favorilerimizden Huawei Mate 9 yerini almış.

Vivo Xplay 6, Meizu Pro 6s ve 360 Mobile N4S Xiaolong Edition ile ilk 10 telefon tamamlanırken, devamında Huawei Mate 9 Pro, Charm Blue Note, Lenovo ZUK Z2 Pro , Charm Blue X, Glory 8, Samsung Galaxy S7 Edge, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi Max, LeEco Le Pro 3 ve Glory V8 ver alıyor.

Bonus 1: Xiaomi Mi Mix İncelemesi

Bonus 2: Huawei Mate 9 vs iPhone 7 Plus