Apex 2017 Invitational'da Minecraft'ta İnşa Etme Yarışmasının kazananları belli oldu.

Minecraft, gerçekten de geniş amaçlarla kullanılabilen bir oyun. Her ne kadar küplerden oluşan bir açık dünya oyunu olsa da, inşa etme seçenekleri o kadar sınırsız ki, içerisinde çalışan bir bilgisayardan tutun, eğitimsel amaçlara ve hatta sanatsal amaçlara kadar geniş bir kullanım aracı var. Bu sanatsal alan belirli organizasyonlar dışında bizce yeterince de takdir görmüyor.

Bu etkinliklerden en önemlisi Apex 2017 Invitational geçtiğimiz günlerde sona erdi. Tamamiyle Minecraft'ın inşa etme özelliğine yönelik yarışmaların yapıldığı etkinliğin ana yarışması olan İnşa Etme Yarışmasının ise kazananları belli oldu. Gerçekten hayal bile edemeyeceğiniz büyüklük ve güzellikte yapıların yapıldığı yarışmanın ise kazananlarını aşağıda önce eserlerinin adı daha sonra da yapanların katıldığı rumuz ile görebilirsiniz.

1. Sırada: The Perfect Marionette - DR_Bond

Eserin 3 boyutlu tamamına ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

2. Sırada: AWAKENING Null Bomb - UDVIO

Eserin tamamına buradaki linkten ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Bu arada bu birden fazla aşamalı bir eser olduğundan yaptığı bu tüm şehri bir de patlama görüntüsünü de yapmış ki, verdiğimiz linkten bakmanızı şiddetle öneriyoruz.

3.Sırada: A Dream of Future - THOMASESC

Eserin ayrıntılarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bizce oyunun her ne kadar kitlesi zaman zaman, gerçekten de baş ağrısı olabilse de Minecraft'ın potansiyelinin acayip yüksek. Bu tip yarışmalar ve oyunun böylesine sevenleri de bunu bize kanıtlıyor. Yarışmada yaklaşık 5 adette "jüri özel ödülü" almış olan arkadaşların da eserleri oldukça güzel. Tüm ödül listesine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Benim burada temennim ise, ülkemizde bu kadar Minecraft temalı Youtube kanalı varken, bu tip yarışmalarda bizden birilerini de görmek. Özellikle de yaratıcı bir ülke olduğumuzu biliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki sene Apex Invitational'da bizi gururlandıracak biri çıkar mı?