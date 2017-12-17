Android kullanıcıların sık sık gördüğü APK dosyasının ne olduğunu sizler için açıkladık.

Bir Android cihaza sahipseniz muhtemelen APK terimini duymuşsunuzdur. Peki, bunun ne anlama geldiği ve ne işe yaradığını daha önce duydunuz mu?

Bir APK Dosyası Nedir?

APK kısaltmasını açmamız gerekirse Android Package Kit(Android Paket Kiti) şeklinde bir isme sahip olacaktır. Android üzerinde bulunan uygulamaları dağıtmak ve yüklemek için kullanılan dosya biçimidir.

Windows kullanıcılarının yakından tanıyacağı “.exe” dosyasının Android işletim sistemindeki versiyonudur diyebiliriz. Genelde Google Play’den bir ürün indirilince biz onları görmeyiz, ancak tıpkı elle kurulduğunda APK dosyalarına ulaştığımız gibi Google Play indirmelerinde de arka planda bu dosyalar indirilir.

APK’lar Ne İçin Kullanılıyorlar?

APK dosya biçimi sayesinde, Android için geliştirilmiş bir uygulamayı paketleyerek istediğiniz yere taşıyabilir ve gerektiğinde cihazınıza kurabilirsiniz. Google Play dışındaki 3’üncü parti siteler üzerinden indirilen APK dosyalarının içerisinde kötü amaçlı yazılım olacağı için buna karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. APK dosyalarını bilinmeyen kaynaklardan indiriyorsanız çok dikkatli olmanız gerektiğini de söylediğimize göre, APK dosyaları ile söyleyeceğimiz başka bir şey kalmadı. Umarım bu yazımız sizlere APK dosya biçimi hakkında bilmediğiniz bazı şeyler vermiştir.