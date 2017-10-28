[APK] Xiaomi'nin Video Oynatıcısı Ortaya Çıktı!

Çinli akıllı telefon üreticisi ve çoğu açıdan oldukça güzel bir kullanım sunan MIUI arayüzünün üreticisi Xiaomi, uygulamalarını yavaş yavaş tüm Android kullanıcılarına uygun hale getiriyor.

200 milyondan fazla kullanıcısıyla şüphesiz Android platformunun en popüler arayüzlerinden birisi olan MIUI, oldukça derin kişiselleştirmeler ve stok Android'den dağlar kadar farka sahip olsa da, kullanıcıya cihazla ilgili her seçeneği değiştirme imkanı vermesi açısından oldukça sevilen bir arayüz.

Xiaomi'nin yakın zamanda Android'in uygulama marketi Play Store üzerinde uygulamalarını indirilmeye uygun hale getirmesi ve diğer marka cihazları kullananlara sunması, oldukça iyi bir hamle olarak ortaya çıkmış ve arayüzün fanları Xiaomi cihazları kullanmaya bağımlı kalmadan uygulamalarını kullanabilme fırsatı yakalamıştı. Şimdi ise MIUI'ın yeni beta sürümünde ortaya çıkan "Mi Video" uygulaması, firmanın özel video oynatıcısına yorumunu ortaya çıkarıyor.

Basit bir arayüze sahip olan uygulama "Videos" ve "Explorer" olmak üzere iki sekmeden oluşuyor. Bu sekmelerin adlarından da anlaşılacağı üzere görevleri, videolarınızın tümünü bir galeri halinde göstermek ve cihazınızdaki klasörleri görüntüleyerek istediğiniz dosyayı bulmanızı sağlamak. Bunun dışında telefonunda fazla video olanların işine yarayacak bir özellik olarak ise uygulamaya arama fonksiyonu eklenmiş. Bu sayede istenilen videolar adları aracılığıyla aranıp bulunabiliyor. Bunun dışında firmanın detaya önem gösterdiğini belirten diğer durum da videoları duraklatıp kapattığınız zaman sonraki açışınızda nerede kaldığınızı hatırlayarak oradan devam etmesi.

Video oynatma arayüzünde çok fazla karmaşıklık bulunmayan Mi Video, sol üstte video adını gösterirken sağ üstte ise saat bulunuyor. Uygulamada ayrıca ekranı kilitleme ve ekran görüntüsü alma fonksiyonları da mevcut. El hareketleri bazında da sağa ve sola sürüklemek videoyu ileri geri sarmanıza olanak sağlıyor.

Xiaomi'nin şimdilik bile oldukça özellik yükleyerek sağlam bir video oynatıcı olarak sunduğu uygulamasını dilerseniz siz de buradan indirerek Android cihazınıza kurabilirsiniz. Firmanın uygulamayı resmi olarak Play Store üzerinde yayınlaması ne zaman gerçekleşir bilemiyoruz ancak o zaman dek yeni bir kaç özellik daha şüphesiz eklenecektir.