"Apollo 17 ve Diğer Ay Görevleri Bir Yalan mıydı?"

1972 yılında gerçekleşen ve insanoğlunun Dünya dışında bir başka astronomik cisme ilk kez ayak bastığı Apollo 17 görevi, hala tartışmalara neden oluyor. Bir komplo teorisyeni, görev esnasında Ay’da çekilen fotoğrafları yeniden yorumladı ve kulaklarımızın aşina olduğu o iddiayı tekrar gündeme getirdi.

ABD hükümeti NASA’ya büyük baskılar yaptı ve uzay ajansı gerekli bütçeyi toparlayıp, insanoğlunun uzay macerasında ilk büyük adımı attı. 1972 yılında astronotlar Eugene Cernan ve Harrison Schmitt, Ay yüzeyinde toplam 22 saat araştırma yaptılar. Tüm anlar görüntülere kaydedildi ve o zamanki teknolojimize rağmen Apollo 17’ye ilişkin pek çok somut argümana sahip olduk.

Ay’a ilk inişimiz 1969 yılında Neil Armstrong ve Buzz Aldriz tarafından gerçekleştirildi. O zamandan bu yana Apollo 17 de dahil olmak üzere sayısız görev düzenlendi ve insanoğlu artık, Mars’a ayak basmak için gün sayıyor.

Tüm bu görevler hakkındaki komplo teorileri ise hiç bitmedi. Şüpheci bir tavırla verileri inceleyen teorisyenler, fotoğraf ve videolardan elde ettikleri verileri açıklamaya devam ettiler. Onlar için bu argümanlar, insanlığın Ay’a gidişinin tamamen bir tiyatro olduğunu gösteriyor. YouTube üzerinden bu ve benzeri konulardaki incelemelere yer veren Streetcap1 kanalına göre bir fotoğrafta görünenler hiç de masum durmuyor.

Söz konusu fotoğrafı bir yazılım vasıtasıyla inceleyen komplo teorisyenlerinin kafaları karıştıran kanıtı şöyle:

Astronot kıyafetinin kaskındaki camda görünen bu yansımadaki diğer astronot, kendi kaskını takmamışa benziyor. Bildiğiniz üzere Ay’da atmosfer bulunmadığı için, kıyafet olmadan nefes almak imkansız.

Söz konusu video bazı kişilerin şüphelerini yeniden zirveye çıkarttı ve internet ikiye bölündü.

Cernan ve Schmitt üç gün boyunca Ay’ı toplamda üç kere ziyaret ettiler. Bu sırada Ronald E. Evans isimli bir başka astronot, uzaydaki komuta servis modülünde Ay'ın etrafında periyodik dönüşler gerçekleştirdi.

Bu da şüphe uyandıran fotoğrafın hemen sonrasında çekilen bir kare:

Apollo 17 misyonu, Ay yüzeyini haritalamak ve incelemek amacıyla gerçekleştirilen bir nevi keşif göreviydi. Ay'ın yüzeyinde birden fazla kamera kullanıldı, yani kask yansımasıyla diğer astronotları görüntüleyebilen çok sayıda kamera vardı.

Astronotların göğüslerine tutturulmuş 70 milimetrelik lensleriyle Hasselblad markalı kameralar, üç adet pille çalışıyorlardı. Ayrıca yer kameraları da diğer sistemlerle birlikte kullanıldı.

Bugün Ay’a gidildiğine dair en ufak bir şüphemiz bile yok fakat ortaya atılan iddialar kafaları karıştırmaya ve NASA’yı aksi yönde bir açıklama için zorlamaya devam ediyor.