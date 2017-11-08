Apollo Astronotu Richard Gordon, Hayatını Kaybetti

Gemini 11 ve Apollo 12 misyonlarında uzaya çıkan Richard Gordon Jr, pazartesi günü evinde hayatını kaybetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) acılı günler geçiriyor. Apollo programı kapsamında Ay’ın yörüngesinde dolaşan astronotlardan Richard Gordon Jr., bu pazartesi günü California’nın San Marcos şehrinde hayatını kaybetti.

ABD’nin Seatle şehrinde doğan ünlü astronot, ilk olarak Deniz Kuvvetleri’nde subay ve kimyager olarak kariyerine başlamıştı. 1963’te NASA’nın test pilotu görevine getirilen Gordon, 1966 yılında Gemini 11 roketi ile birlikte uzaya gitti. Gordon’u asıl ünlendiren olaysa 1969’da Apollo 11 görevinden yalnızca 4 ay sonra fırlatılan Apollo 12’nin mürettebatında yer almasıydı. Apollo 12 misyonu kapsamında Ay’a kadar giden Gordon, Ay’a ayak basamasa da uzayda toplamda 136 saat zaman geçirerek büyük bir başarı elde etti.

Üstteki görselin ortasında kalan kişi Richard Gordon Jr.

Gordon, Apollo 12 misyonunda, ekibin diğer üyeleri Charles Conrad ve Alan Bean aya iniş yaparken Ay’ın yörüngesinde kalarak sonraki görevler için olası iniş yerleri belirledi. Bugün yaptığımız uzay faaliyetlerinde çok büyük bir katkı sahibi olan astronot, 88 yaşında San Marcos’taki evinde hayata gözlerini yumdu.