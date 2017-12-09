App Store'da Öne Çıkan 20 Oyun Listesine Kafa Topu Girdi!

Apple'ın uygulama mağazası App Store, her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkan uygulama ve oyunları listeledi. Hem dünya hem de bölgesel olarak listelenen uygulamalar içerisinde, 2017'de Türkiye'de öne çıkan 20 oyunun olduğu liste ise dikkatleri üzerine toplayan listelerden biri oldu. Özellikle de Peak Games'e ait masa oyunlarını bolca gördüğümüz listede, gururumuz Online Kafa Topu'da vardı.
Webtekno'nun da bünyesinde bulunduğu İzmo Bilişim tarafından uzun bir süredir geliştirilen ve şu an da yine İzmo'ya bağlı Masomo tarafından geliştirilmeye devam ediyor. Özellikle de tüm dünyada şu an 300 milyondan fazla indirmesi bulunan oyunun, ülkemizde de yıllardır sevilen bir oyun olması gururumuzu okşuyor. App Store'un listesine bu yıl 14. sıradan giren oyunumuzun siz takipçiler ve oyunun severleri sayesinde o listede olduğunu biliyoruz.
Bu anlamda bizim oyunumuzu sevmeye ve oynamaya devam ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu başarı bu anlamda hepimizin. Listenin tam haline ve App Store bağlantı linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (Bu arada kendi oyunumuza biraz kıyak geçip, Google Play bağlantısını da paylaşıyoruz)
- Yüzbir Okey Plus (Peak Games)
- 8 Ball Pool (Miniclip - Bilardo Oyunu)
- A Word Kelime Oyunu (Apps Bilgi)
- Asphalt 8: Airbone (Gameloft)
- BBTAN (İlginç bir bulmaca oyunu)
- Candy Crush Saga
- Clash Of Clans
- Clash Royale
- Dream League Soccer 2018 (First Touch Games)
- FIFA Futbol
- Mobile Legends: Bang Bang (Online Moba- League Of Legends Gibi)
- Okey! (Ahoy Games)
- Okey Plus (Peak Games)
- Online Kafa Topu (Bonus: Android için buraya)
- Score! Hero
- Sniper 3D: Silah Oyunları
- Subway Surfers
- Super Mario Run
- Toy Blast (Peak Games)
- Traffic Rider (Soner Kara)
Listemiz bu şekilde. Peki siz ne düşünüyorsunuz?