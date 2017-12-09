App Store'da Öne Çıkan 20 Oyun Listesine Kafa Topu Girdi!

Apple'ın uygulama marketi olan App Store, 2017'de öne çıkan 20 oyunu listeledi. Listede Online Kafa Topu'da var!

Apple'ın uygulama mağazası App Store, her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkan uygulama ve oyunları listeledi. Hem dünya hem de bölgesel olarak listelenen uygulamalar içerisinde, 2017'de Türkiye'de öne çıkan 20 oyunun olduğu liste ise dikkatleri üzerine toplayan listelerden biri oldu. Özellikle de Peak Games'e ait masa oyunlarını bolca gördüğümüz listede, gururumuz Online Kafa Topu'da vardı.

Webtekno'nun da bünyesinde bulunduğu İzmo Bilişim tarafından uzun bir süredir geliştirilen ve şu an da yine İzmo'ya bağlı Masomo tarafından geliştirilmeye devam ediyor. Özellikle de tüm dünyada şu an 300 milyondan fazla indirmesi bulunan oyunun, ülkemizde de yıllardır sevilen bir oyun olması gururumuzu okşuyor. App Store'un listesine bu yıl 14. sıradan giren oyunumuzun siz takipçiler ve oyunun severleri sayesinde o listede olduğunu biliyoruz.

Bu anlamda bizim oyunumuzu sevmeye ve oynamaya devam ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu başarı bu anlamda hepimizin. Listenin tam haline ve App Store bağlantı linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. (Bu arada kendi oyunumuza biraz kıyak geçip, Google Play bağlantısını da paylaşıyoruz)

Listemiz bu şekilde. Peki siz ne düşünüyorsunuz?