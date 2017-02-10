App Store’un haftanın indiriminde genel olarak oldukça sevilen Chameleon Run adlı oyun 8TL’den ücretsiz oldu.

Apple’ın mobil uygulama mağazası olan App Store’da bildiğiniz gibi haftalık indirimler yapılmakta. Bu haftaki indirimin konuğu olan ve ücretli olmasına rağmen dünya genelinde 10.000’den fazla satın alım yapılan Chameleon Run isimli oyun 8TL fiyatından ücretsiz oldu.

Eğlenceli ve oldukça güzel grafik kalitesine sahip sonsuz koşu oyunu olan Chameleon Run, sonsuz koşu oyununa renk değiştirme özelliği de getiren eğlenceli bir yapım. Sonsuz koşu sırasında karakterinizin rengini koştuğunuz zemine göre değiştirmeniz gereken oyunu kısa süreli ücretsiz olma döneminde hemen aşağıdaki bağlantıdan iOS cihazlarınıza indirtebilirsiniz.