App Store, iOS kullanıcıları için 8 uygulamayı kısa süreliğine ücretsiz olarak yayınlıyor. Sizler için bunları bir araya getirdik.

App Store, iPhone ve iPad gibi iOS kullanıcılarına 2018 yılı şerefine bir güzellik yapıyor. Normalde ücretli olan uygulamalardan bazıları kısa süreliğine ücretsiz durumda. Bugün için listemizde 8 yeni uygulama var. Fırsatları kaçırmadan gelin bu uygulamaları inceleyelim. Uygulamalara, uygulama resimlerinin altındaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fontz App

Uygulamanın normal fiyatı $3.99 olarak belirlenmiş. Uygulama, yazılı metniniz için bir çok yazı tipi seçme ve renk spektrumundan renk seçim imkanı sunuyor. Uygulama, güzel bir tasarıma sahip. Uygulama aracılığıyla, kendimiz bir fotoğraf çekebilir yada galerimizde olan fotoğrafları kullanabiliriz. Kişiselleştirilen fotoğraflarınızı, diğer kullanıcılar ile uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz.

Activate Your Voice

Uygulamanın normal fiyatı $0.99 olarak belirlenmiş. Uygulama, konuşma sesini güçlendirmek için kullanılır. Yalnızca 5 dakika süren profesyonel bir konuşma antremanı ile uygulamanın amaçları yerine getirilir. Uygulama, iletişim uzmanları tarafından tasarlanmıştır. Ticari profesyoneller, öğretmenler, satış elemanları, İngilizce dil öğrenenler, aktörler, seslendirme sanatçılar ve daha güçlü, daha net, daha güven verici ve otoriter konuşma sesi isteyenler için mükemmel bir uygulamadır.

Tile Rider

Uygulamanın gerçek fiyatı $0.99. Tile Rider, bir silah ve mıknatıs aygıtıyla donatılmış küçük bir otomobilin kontrol edildiği tek oyunculu bir oyundur. Oyunda hikaye odaklı 35 benzersiz seviye bulunuyor. Oyun akıllı bir yapay zeka içeriyor ve oyunda zombi araçları bulunuyor. Oyun, atmosferik bir müziğe sahip. Oyunda, oyun içi satın alımlar yok ve oynamak için internet bağlantısına gerek duyulmuyor.

Skee-Ball Plus

Uygulamanın normal fiyatı $2.99. Skee-Ball Plus, tüm oyun piyasası içinde bulabileceğiniz en eğlenceli ve hareket dolu sokak bowling oyunudur. Her türlü özelliği bizlere sunan oyunun çok oyunculu moduda bulunuyor. Uygulamanın yüzlerce zorluk seçeneği bulunuyor. Oyunda gelişme kat etmek için belli yükseltmeleri yapmanız isteniyor. Ayrıca uygulamada isteğe bağlı şekilde telefonunuza eğim vererek, 3D oyun imkanı bulabiliyorsunuz.

Animal Math Kindergarten Games

Uygulamanın orjinal fiyatı $4.99. Uygulama, küçük yaşta olan matematik öğrenmek isteyen çocuklara hayvanlarla işlem yapma imkanı sunuyor. Anne, baba ve öğretmenler tarafından tasarlanan bu uygulama, anaokulu matematiğine ilişkin ortak çekirdek standartlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Uygulama sayesinde, temel matematik bilgileri, küçük yaştaki çocuklara eğlenceli bir şekilde öğretilebilir.

Easy Returns

Uygulamanın normal fiyatı $0.99. Ara sıra, makbuz, fatura gibi şeyleri kayıt altına almayı unutabiliyoruz. Bu uygulama sayesinde, tüm makbuzlarınız bundan sonra takip edilebilir. Ayrıca uygulama yaklaşan ödemeleride kullanıcılarına hatırlatıyor. IPhone veya iPad kullanarak satın alma işlemlerinizi kaydedebilir, makbuzlarınızın birden fazla resmini çekip uygulamada kaydedebilirsiniz.

RadioApp

Uygulamanın normal fiyatı $1.99. Normalde, kendi içeriğinde bizlere radyo imkanı sunmayan iPhone'lar için, en iyi uygulamalardan birisi bu olabilir. RadioApp, eşsiz bir analog benzeri radyo kullanarak, kullanıcılarına yerel radyo istasyonlarına ve dünyanın dört bir yanındaki radyo istasyonlarına kolayca ulaşmasına olanak tanıyor. Uygulama radyolarda çalan şarkıların ismini bizlere gösterebiliyor.

GearTheme – Live Wallpapers HD

Uygulamanın normal fiyatı $1.99. Uygulamada inanılmaz, canlı duvar kağıtları bulunuyor. Uygulama, iPhone 6s ve 6s Plus ve Yeni iPhone 7 ve 7 Plus için tasarlanmıştır. Uygulamaya haftalık olarak gelen güncellemelerle, HD duvar kağıtları ekleniyor. Uygulamadan canlı duvar kağıtlarını kaydedip, telefonunuzun arka planında dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Kısa süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamaları şimdilik bunlarla kısıtlı. App Store tarafından daha fazla ücretsiz uygulama ortaya çıktıkça siz takipçilerimizle bunları paylaşacağız. Aynı zamanda Android telefonlar içinde ücretsiz uygulama paylaşımlarına da devam ediyoruz. Güncel indirimleri kaçırmamak için bizleri takipte kalın.