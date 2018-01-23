iPhone ve iPad kullanıcıları için kısa süreliğine ücretsiz olan 8 iOS uygulamasını sizler için bir araya getirdik. Fırsatları kaçırmadan uygulamaları inceleyelim.

Apple, kullanıcıları için bu haftada birbirinden güzel uygulamaları App Store üzerinden ücretsiz olarak yayınlıyor. Bizlerde, sizler için bu uygulamaları bir araya getirdik. Birbirinden farklı özelliği olan ve normalde ücretli olarak sunulan uygulamaları, haberimizin devamında bulabilirsiniz. Uygulamalara, uygulama resimlerinin altındaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Planett

Uygulamanın normal fiyatı $1.99 olarak belirlenmiş. Planett, basit bir planlayıcı görevi görüyor, uygulama aracılığıyla yapılacaklar listesini basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Uygulama içinde oluşturduğunuz kısa etiketler, size haftalık ve günlük olarak planlarınızı hatırlatıyor.

Purely Vegan​

Uygulama normalde $1.99 karşılığında satışa sunuluyor. Purely Vegan, kullanıcılarına tamamen vegan yiyeceklerden oluşan, 63 farklı yemeğin tarifini sunuyor. Kahvaltı, ara öğün, salata, akşam yemeği gibi pek çok öğünde yapabileceğimiz eşsiz lezzetlerin tarifi, uygulama içeriğinde bulunuyor. Verdiği tariflerde kullanılan besinlerle, et yemeseniz bile gerekli protein ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz.

IP Finder: Search by IP

Uygulamanın normal fiyatı $0.99 olarak belirlenmiş. IP Finder, kullanıcılarına bir site, şirket hakkında gerekli bilgilerin hepsini tek bir tıklamayla buluyor. Bu yeni uygulama, her zaman erişilemeyen veya gizli görünen gerekli bilgileri hızlı bir şekilde öğrenmenize olanak tanıyor. Ayrıca IP Finder, internet kaynaklarına yönelik bir tehdidi ortadan kaldırarak, DDoS saldırıları veya virüs kaynaklarını bulmanıza yardımcı olur.

Light Photo FX​

Uygulamanın normal fiyatı $1.99 olarak belirlenmiş. Light Photo FX, kullanıcılarına fotoğraflarını düzenlemede sınırsız imkanlar tanıyor. Uygulama sayesinde bir teklif yazabilir, poster tasarlayabilir, bir fotoğraf mesajı hazırlayabilir veya birisine güzel bir doğum günü dileyebilirsiniz. Sihirli ışık efektleriyle görüntülerinizi geliştirebilir, fotoğraflarınızda ton, renk, kontrast ve solma düzeylerini kusursuz bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Coloresque

Uygulamanın normal fiyatı $0.99 olarak belirlenmiş. Coloresque, tamamen renklerle ilgili bir uygulamadır. Uygulama, renk ilhamı, yaratılması, tanımlanması ve değiştirilmesi için basit ama başarılı bir araçtır. Coloresque, tek bir dokunuşla 16 milyondan fazla olası renk arasından, herhangi birini gösterebilir ve adlandırabilir. Renklerle ilgileniyorsanız, bu uygulama hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum.

Aureus

Uygulamanın normal fiyatı $2.99 olarak belirlenmiş. Aureus, bildiğiniz eşleştirme oyunlarına benzer bir oyunla kullanıcılarına kavuşmayı bekliyor. Aureus'ta oyuncu, elektrikle şarj edilmiş bir altın üreten makinenin elemanlarını çalıştırmakla görevlidir. Oyun, bilinenlerin aksine hafızayı biraz daha çok kullanmayı gerektiriyor. Temel düzeyde, Aureus, bir kiremit eşleştirme oyunu olarak oynanabilir. En karmaşık seviyede ise, Aureus strateji, beceriden ve bellekten oluşan bir kombinasyona ihtiyaç duyar.

Week Calendar Widget Pro

Uygulamanın normal fiyatı $1.99 olarak belirlenmiş. Week Calendar Widget Pro, kullanıcılarına daha kullanışlı ve detaylı bir biçimde takvimlerle günlük programlarını hazırlama imkanı sunuyor. Uygulama, renkli içeriğiyle alışılmış takvim uygulamalarından daha hoş bir tasarıma sahiptir. Takvim etkinliklerinizi görebilmeniz için cihazınızın kilidini açmanız gerekmiyor. Takvim aracılığıyla günlük programlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bu program işinizi görebilir.

LogoSOS – business logo maker​

Uygulamanın normal fiyatı $1.99 olarak belirlenmiş. LogoSOS, kullanıcılarına dakikalar içerisinde kaliteli logolar hazırlama imkanı sağlıyor. Yapmanız gerekenler logonuzda yazmasını istediğiniz yazıları belirlemek ve istediğiniz bir tasarımı seçmek. Bu basit işlemler sonucunda yüksek çözünürlüklü logolarınız kullanıma hazır hale gelecektir.

Bu haftalık Apple cihazları için ücretsiz uygulamalarımız bu kadarla sınırlı. Fırsatları kaçırmadan işinize yarayabilecek ücretsiz uygulamaları indirmenizi tavsiye ediyoruz. İlerleyen haftalarda veya günlerde bu şekilde indirimler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Güncel indirimleri kaçırmamak için bizleri takip etmeyi unutmayın.