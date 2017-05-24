App Store Mobil Ödeme Seçeneği Sonunda Türkiye'ye Geldi!

Apple kullanıcılarının merakla beklediği mobil ödeme seçeneği sonunda ülkemize de geldi. Artık Türkiye üzerinden aldığınız iOS uygulamalar, mobil faturanıza yansıtılabilecek.

Android mağaza platformu Google Play’de uzun süreden beri olan mobil ödeme sistemi, sonunda Apple için de geldi. Bir süredir belirli ülkelerde mobil ödemeyi aktif eden Apple, bugün yaptığı yeni duyuru ile birlikte Türkiye’ye iTunes ve App Store’daki mobil ödeme sistemini getirdi.

Apple kullanıcıları, bundan sonra kredi kartı olmadan da alışveriş yapabilecek. Bizzat mobil faturalara yansıtılacak ödemeler, bir sonraki ödeme döneminde faturanıza yansıtılacak. Özellikle de kredi kartı ile uğraşmayı sevmeyen bir kesim için muhteşem bir haber diyebiliriz.

Mobil ödeme servisini aktif kullanabilmeniz için Ayarlar>iTunes ve App Store>Apple Kimliği>Apple Kimliğini Göster>Ödeme bilgilerine gelerek, burada yer alan ödeme seçeneklerinden “Mobil Ödeme” seçeneğini seçmeniz yeterli olacak. Olayın haberini alan Apple kullanıcıları, şimdilik bu durumdan son derece memnun.

Ülkemizde uygulamayı kullanan milyonlarca öğrenci, kredi kartı bulmakta sıkıntı çektiği için istediği uygulamayı satın alamıyordu. Mobil ödeme sayesinde kredi kartına gerek kalmadan istenildiği gibi oyun, uygulama gibi ürünler satın alınabilecek. Yalnız bu durum başka bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor; çocuklar olayın farkına varmadan, oyun veya oyun içi ürün satın alabilirler. Faturanızı gördüğünüzde ufak çaplı kalp krizi yaşamak istemiyorsanız, gerekli şifre önlemlerini almanızı öneriyoruz.