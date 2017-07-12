Apple, Tüm Ödeme Kanallarına PayPal’ı Ekledi!

Teknoloji devi Apple, uygulama mağazası App Store, iTunes Store, iBook Strore ve Apple Music servislerindeki ödeme seçenekleri arasına PayPal’ı nihayet ekledi.

Apple kullanıcıları artık uygulamaları, müzikleri, filmleri, TV şovlarını ve kitapları Apple kimliklerine entegre ettikleri PayPal hesaplarından alabilecekler. PayPal, Apple hesaplarına kredi kartı eklemek istemeyen (veya yapamayan) kullanıcılar için hediye kartlar dağıtmaya başlayacağını da duyurdu. Seçenek şimdilik sadece Meksika, Kanada, Almanya, Hollanda ve İngiltere'de piyasaya sunuldu. Şirketin, hizmeti yakın zamanda tüm dünyaya sunması bekleniyor.

Apple kullanıcıları şimdiye kadar yalnızca banka kartı, kredi kartı veya hediye kartlarla dijital içerik satın alabiliyorlardı. Hiç şüphe yok ki PayPal gibi kitlesel bir servisin eklenmesi, Apple'ın hizmetlerini dünya çapındaki piyasada daha fazla tüketiciyi teşvik edecektir.

Bildiğiniz üzere PayPal, ülkemizdeki kullanıcıların bilgilerinin olduğu veri merkezini Türkiye'ye taşımayı reddetmiş ve çıkan anlaşmazlıklar sonucunda kapatılmıştı. Apple ürünlerinin ülkemizdeki satış rakamları düşünüldüğünde, PayPal yetkililerinin geri dönüş için çalışmalarını hızlandırması gerektiğini söyleyebiliriz.

Yurt dışında yaşayan okurlarımız için bilgilendirme geçelim: Hesabınıza PayPal eklemek için iTunes'un Hesap ekranını açın. Ardından Ödeme Bilgileri’ne tıklayın, Ödeme Yöntemi seçeneklerinde PayPal'ı seçin ve doğrulamak için gerekli adımları izleyin: Kurulum tamamlandıktan sonra, Apple'ın tüm içerik satın alımlarını PayPal üzerinden ücretlendirilecek.