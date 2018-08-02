App Store'un Gelir Ortaklığı Programı Sonlandırıldı

Apple, son aldığı bir kararla link paylaşımı yapan sitelerle gelir ortaklığı programını sonlandırdı. Karar, sadece uygulama ve uygulama içi satın alım paylaşımlarını kapsıyor.

Apple, App Store gelirlerinin küçük bir kısmını üçüncü parti bağlantılar üzerinden paylaşım yapanlara dağıttığı ortaklık programını sonlandırdı. Uygulama ve uygulama içi satın alımların gelirlerinin bir kısmını bu şekilde paylaşım yapanlara vermekten vazgeçen Apple, yaptığı bu hareketle bazı siteler tarafından tepki aldı.

1 Ekim itibariyle geçerli olacak bu karar sonrasında Apple, uygulama gelirlerinin hiçbirini bu şekilde paylaşmayacak. Geçtiğimiz yıl %7 olan gelir paylaşım oranını %2,5'a indirmesinin ardından alınan bu kararla paylaşımlara tamamen son verilmiş olacak. Mobil uygulamalar için kaldırılan gelir ortaklığı programı; iTunes üzerinde yer alan filmler, TV şovları, müzikler, kitaplar ve Apple Music üyelikleri için eskisi gibi devam ediyor olacak.

Apple, bu ortaklık programının sonlandırılmasının gerekçesi olarak ise "iOS ve macOS için geliştirilen yeni App Store sayesinde yeni uygulamaları keşfetmenin daha kolay olması"nı öne sürdü. Sonuç olarak Apple, algoritmalarına o kadar güveniyor ki; harici bir web sitesinde uygulama tanıtımı yapmaya ihtiyaç kalmıyor. Apple'ın duyurduğu bu karar, özellikle yabancı kaynaklı öneri sitelerinin tepkisini çekti.