App Store ve Google Play Store Uygulamalarına KDV Geliyor!

Uygulama mağazaları, müzik mağazaları ve alan adı satımı gibi hizmetlerin, KDV mükellefi olmaları için hazırlanan ilk taslak Maliye Bakanlığı tarafından bildirildi. Bankalar yapılan her alışverişi Maliye’ye rapor halinde sunacaklar.

Maliye Bakanlığı, ücretli uygulamalar başta olmak üzere internet üzerinden Türkiye’deki vatandaşlara hizmet satışı yapan yabancı şirketlerin, ilgili işlemlerine KDV mükellefiyeti getirmeye hazırlanıyor. Bu uygulamaya uymayan ve vergi konusunda sorumlu davranmayan şirkete de ceza geliyor.

Taslak, yurtdışından mobil uygulamalar başta olmak üzere elektronik ortamda sunulan hizmet satışlarının neredeyse tamamını kapsıyor ve KDV uygulamasını şart koşuyor. Eğer öngörülen tebliğ yürürlülüğe girerse bakanlık bu şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlı KDV mükellefi olmalarını sağlayacak. Bu şirketler elde edilen gelirin Katma Değer Vegisi’ni bakanlığa ödemek zorunda kalacaklar. Eğer ödemeler yapılmazsa Maliye kanun hükmünde tahsilat yapabilecek.

Türkiye kökenli KDV mükellefi şirketlere hizmet sunan yabancı şirketler, uygulamanın dışında tutulacaklar. Tebliğin kapsama alanı sadece vatandaşları ve hizmet aldıkları yurt dışındaki şirketleri ilgilendiriyor.

Taslak, ödemelere aracılık eden bankalar ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarına her üç ayda bir raporlama zorunluluğu getiriyor. Bankaların bildirdiği bu raporların ardından Maliye, ilgili şirketlerle iletişim kurup doğrudan genel merkezlerine KDV mükellefiyeti ile ilgili bilgi verecek ve kararı bildirecek.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, tebliğ taslağının elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’ye sunulan, internet veya elektronik bir ağ üzerinden sağlanan hizmetleri kapsadığını ifade ediyor.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesi durumunda yurt dışındaki şirketlerin sundukları dijital hizmetlerin fiyatlarında artış yaşanabilir. Sonuçta yabancı şirketler de kendi ürünlerini fiyatlandırırken, vergi gibi usulleri göz önünde bulundurmak zorundalar. Bu nedenle şirketler, ödeyecekleri KDV’leri gene vatandaşların cebinden talep edecektir.